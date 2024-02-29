منتخب ألمانيا النسائي يتأهل للألعاب الأولمبية

تأهل المنتخب النسائي الألماني لكرة القدم للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024 في باريس بعد فوزه 2-صفر على نظيره الهولندي في مباراة تحديد المركز الثالث في دوري الأمم الأوروبية للكرة النسائية الليلة الماضية في هيرنفين الهولندية.

وحقق المنتخب الألماني الفوز بفضل هدفين من كلارا بول في الدقيقة 66 وليا شولير في الدقيقة 78.

وبهذا ضمن الفريق الألماني المتوج بالذهبية الأولمبية في 2016 العودة للألعاب الأولمبية بعد أن غاب عن دورة طوكيو 2020.

وتوجت إسبانيا بطلة العالم بلقب الدوري الأوروبي النسائي بعد فوزها الليلة الماضية أيضا 2-صفر على فرنسا في المباراة النهائية بفضل هدفين من أيتانا بونماتي الفائزة بالحذاء الذهبي وماريونا كولدنتي.

وضمنت فرنسا وإسبانيا التأهل للدورة الأولمبية الصيفية المقبلة قبل ذلك.

وبعد حصول اليابان وأستراليا على مقعدي آسيا في الدورة الأولمبية أمس الأربعاء يتبقى فقط تحديد منتخبي إفريقيا في أولمبياد 2024.

وسيشارك في بطولة القدم النسائية الأولمبية 12 منتخبا.