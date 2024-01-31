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منتخب إنجلترا للسيدات يواجه النمسا وإيطاليا وديا في فبراير

منذ 54 دقيقة
كرة القدم - تعبيرية

كرة القدم - تعبيرية

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سيلعب منتخب إنجلترا للسيدات لكرة القدم مباراتين وديتين أمام النمسا وإيطاليا في شهر فبراير\شباط المقبل في إسبانيا استعدادا لخوض التصفيات المؤهلة لبطولة أوروبا 2025.

ويتجه منتخب السيدات إلى جنوب إسبانيا لخوض معسكر تدريبي في أجواء أكثر دفئا من إنجلترا، قبل خوض مباريات التصفيات على ملعب ميرادور الجديد في ألخيسيراس.

وتلعب إنجلترا أمام النمسا يوم 23 فبراير قبل أربع أيام من مواجهة إيطاليا.

وتنطلق التصفيات المؤهلة لبطولة أوروبا للسيدات في أبريل نسيان المقبل.

وقالت سارينا فيخمان مدربة إنجلترا “لا يوجد وقت لاضاعته في فبراير. سنتجه إلى إسبانيا ونأمل في الحصول على أجواء دافئة ومعدات رياضية رائعة تتيح لنا قضاء كل دقيقة سويا.

“اللعب أمام منافسين رائعين مثل النمسا وإيطاليا يجب أن يكون استعدادا جيدا لعام آخر كبير في انتظارنا”.

وتدافع إنجلترا عن اللقب الأوروبي بينما خسرت نهائي كأس العالم أمام إسبانيا العام الماضي.

وفشلت إنجلترا في بلوغ منافسات كرة القدم للسيدات في أولمبياد باريس هذا العام.

    المصدر :
  • رويترز

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