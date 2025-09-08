الأثنين 16 ربيع الأول 1447 ﻫ - 8 سبتمبر 2025 |
منتخب النرويج يتنفس الصعداء بعد تأكده من جاهزية هالاند عقب حادث غريب

منذ 37 دقيقة
منتخب النرويج

منتخب النرويج

قال ستوله سولباكن مدرب منتخب النرويج لكرة القدم إن المهاجم إرلينج هالاند سيكون جاهزا للمشاركة أمام مولدوفا غدا الثلاثاء رغم إصابته بجرح في الشفاه بعد أن اصطدم به باب أمتعة خاص بحافلة الفريق.

وكان لاعب مانشستر سيتي يغادر المدخل الخلفي للحافلة أمس الأحد، أمام فندق الفريق، عندما انفتح باب الأمتعة واصطدم بوجهه.

وكشف هالاند لاحقا عن الإصابة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أنه احتاج إلى ثلاث غرز جراحية.

وقال سولباكن لشبكة (إن.أر.كيه) النرويجية “يجب أن نكون سعداء لأن الأمور سارت على ما يرام، فكان من الممكن أن تكون نتيجة ذلك سيئة”.

وأضاف “خضع هالاند لبعض الغرز، وتوقف النزيف وحتى أنه ذهب إلى طبيب الأسنان، على ما أعتقد، ولكن لا يوجد ما يدعو للقلق بشأن المباراة أو أي شيء من هذا القبيل”.

وحققت النرويج، التي تسعى للتأهل لنهائيات كأس العالم لأول مرة منذ أكثر من 25 عاما، أربعة انتصارات من أربع مباريات في التصفيات وتستضيف مولدوفا التي تتذيل المجموعة التاسعة بدون أي نقاط.

    المصدر :
  • رويترز

