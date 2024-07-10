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منتخب لبنان يحقق نتائج جيدة في البطولة العربية الثانية بألعاب القوى

منذ ساعتين
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حقق منتخب لبنان (تحت 23 سنة) نتائج جيدة في البطولة العربية الثانية بألعاب القوى للذكور والاناث والتي أقيمت في مدينة الإسماعيلية المصرية من 5 الى 9 تموز الجاري.

وحصد لبنان ميداليتين ذهبيتين وخمس ميداليات فضية وثلاث ميداليات برونزية بالإضافة إلى رقم قياسي وطني في سباق البدل 4*100 للاناث.

وجاءت النتائج على الشكل التالي:
مارك أنطوني ابراهيم 400 متر: 47.35 ثانية ميدالية برونزية.

400 متر حواجز: 49.94 ثانية، ميدالية ذهبية.

رشا بدراني 400 متر: 55.16 ثانية، ميدالية فضية.

400 متر حواجز: 59.60 ثانية، ميدالية ذهبية.

تامر صالح 100 متر: 10.32 ثوان، ميدالية برونزية.

200 متر: 21.01 ثانية، ميدالية فضية.

ميسا معوض 100متر: 11.64 ثانية، ميدالية فضية.

200 متر: 24.07 ثانية، ميدالية فضية.

هيا قبرصلي 100 متر: 11.95 ثانية، ميدالية برونزية.

200 متر: 24.91 ثانية.

عمار حمود 110 امتار حواجز: 15.37 ثانية، المركز الرابع.

لين غزاوي 400 متر: 1:01.73 دقيقة.

البدل 4 × 100 متر للاناث 46.91 ثانية، رقم وطني جديد.

وتألف الفريق من: هيا قبرصلي، لين غزاوي، رشا بدراني، ميسا معوض، ونال ميدالية فضية.

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