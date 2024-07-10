منتخب لبنان يحقق نتائج جيدة في البطولة العربية الثانية بألعاب القوى

حقق منتخب لبنان (تحت 23 سنة) نتائج جيدة في البطولة العربية الثانية بألعاب القوى للذكور والاناث والتي أقيمت في مدينة الإسماعيلية المصرية من 5 الى 9 تموز الجاري.
وحصد لبنان ميداليتين ذهبيتين وخمس ميداليات فضية وثلاث ميداليات برونزية بالإضافة إلى رقم قياسي وطني في سباق البدل 4*100 للاناث.
وجاءت النتائج على الشكل التالي:
مارك أنطوني ابراهيم 400 متر: 47.35 ثانية ميدالية برونزية.
400 متر حواجز: 49.94 ثانية، ميدالية ذهبية.
رشا بدراني 400 متر: 55.16 ثانية، ميدالية فضية.
400 متر حواجز: 59.60 ثانية، ميدالية ذهبية.
تامر صالح 100 متر: 10.32 ثوان، ميدالية برونزية.
200 متر: 21.01 ثانية، ميدالية فضية.
ميسا معوض 100متر: 11.64 ثانية، ميدالية فضية.
200 متر: 24.07 ثانية، ميدالية فضية.
هيا قبرصلي 100 متر: 11.95 ثانية، ميدالية برونزية.
200 متر: 24.91 ثانية.
عمار حمود 110 امتار حواجز: 15.37 ثانية، المركز الرابع.
لين غزاوي 400 متر: 1:01.73 دقيقة.
البدل 4 × 100 متر للاناث 46.91 ثانية، رقم وطني جديد.
وتألف الفريق من: هيا قبرصلي، لين غزاوي، رشا بدراني، ميسا معوض، ونال ميدالية فضية.