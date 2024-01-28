منتخب مصر لكرة اليد يتوج بكأس إفريقيا والسيسي يوجه رسالة

وجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، تهنأة لمنتخب بلاده لكرة اليد على فوزه بلقب كأس أمم إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه والثالثة على التوالي، والتأهل لأولمبياد باريس 2024.

وحقق منتخب مصر لقب البطولة التي استضافها على أرضه بعد فوزه على الجزائر في المباراة النهائية بنتيجة 29-21 أمس السبت بالصالة المغطاة في ملعب القاهرة.

وقال السيسي عبر الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية المصرية على “فيسبوك”: “أهنئ منتخب مصر لكرة اليد على الفوز بكأس أمم إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه والثالثة على التوالي، والتأهل لأولمبياد باريس 2024”.

كما أشاد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي بـ”الأداء البطولي لجميع أعضاء المنتخب، تحت القيادة المتميزة للجهاز الفني”، مضيفا: “أصبح منتخب مصر لكرة اليد نموذجا للنجاح، والبقاء على القمة مع عظماء اللعبة”.

وأعرب السيسي عن تمنياته بدوام الانتصارات للرياضة المصرية في جميع الألعاب والبطولات من أجل إسعاد الشعب المصري.

ويشار إلى أن منتخب مصر لكرة اليد، توج بلقبه التاسع بطولة كأس إفريقا لكرة اليد بعد أن هزم المنتخب الجزائري.