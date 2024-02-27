الثلاثاء 17 شعبان 1445 ﻫ - 27 فبراير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

منظمو باريس 2024 يكشفون موعد طرح تذاكر ألعاب القوى

منذ 3 دقائق
الألعاب الأولمبية

الألعاب الأولمبية

A A A
طباعة المقال

قال منظمو دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، اليوم الثلاثاء 27 فبراير/شباط 2024، إن عشرات الآلاف من تذاكر ألعاب القوى ستُطرح يوم الاثنين المقبل للمنافسات التي ستقام على استاد فرنسا خلال الفترة من الثاني وحتى العاشر من آب أغسطس المقبل.

وقال منظمو باريس 2024 في بيان “سيتم طرح عشرات الآلاف من التذاكر الجديدة للبيع في هذا الطرح ‭’‬الخاص بألعاب القوى‭’‬.

“هذا واحد ضمن سلسلة الأحداث المفاجئة التي تنظمها ألعاب باريس 2024 خلال الأسابيع القليلة المقبلة التي تسبق الأولمبياد”.

وقال منظمو باريس 2024 إن أرخص تذاكر، والتي ستكون مخصصة للفترة الصباحية، ستكلف 24 يورو بينما تبدأ عروض الفترة المسائية من 85 يورو.

وتم بيع أكثر من ثمانية ملايين من أصل عشرة ملايين تذكرة للأولمبياد الذي يقام خلال الفترة من 26 يوليو تموز وحتى 11 أغسطس المقبلين.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

مستشفى- تعبيرية
وضع السويدي أولسون على أجهزة التنفس الصناعي بعد فقد وعيه
هوانج سون-هونج مدربا مؤقتا لمنتخب كوريا الجنوبية الأول
رغم الغيابات والإيقافات.. هيت يتغلب على كينجز

الأكثر قراءة

مستوطنة كريات شمونة
رئيس بلدية كريات شمونة يدعو المستوطنين للمغادرة فوراً.. "حزب الله آتٍ"
مسيرة من نوع "هيرمز 450"
هيرمز 450.. ماذا تعرف عن الطائرة الإسرائيلية التي أسقطتها وحدة الدفاع الجوي بحزب الله؟
غارة إسرائيلية على بعلبك
الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل الغارة على بعلبك.. ماذا استهدفت!؟