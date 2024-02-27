منظمو باريس 2024 يكشفون موعد طرح تذاكر ألعاب القوى

قال منظمو دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، اليوم الثلاثاء 27 فبراير/شباط 2024، إن عشرات الآلاف من تذاكر ألعاب القوى ستُطرح يوم الاثنين المقبل للمنافسات التي ستقام على استاد فرنسا خلال الفترة من الثاني وحتى العاشر من آب أغسطس المقبل.

وقال منظمو باريس 2024 في بيان “سيتم طرح عشرات الآلاف من التذاكر الجديدة للبيع في هذا الطرح ‭’‬الخاص بألعاب القوى‭’‬.

“هذا واحد ضمن سلسلة الأحداث المفاجئة التي تنظمها ألعاب باريس 2024 خلال الأسابيع القليلة المقبلة التي تسبق الأولمبياد”.

وقال منظمو باريس 2024 إن أرخص تذاكر، والتي ستكون مخصصة للفترة الصباحية، ستكلف 24 يورو بينما تبدأ عروض الفترة المسائية من 85 يورو.

وتم بيع أكثر من ثمانية ملايين من أصل عشرة ملايين تذكرة للأولمبياد الذي يقام خلال الفترة من 26 يوليو تموز وحتى 11 أغسطس المقبلين.