من صدمة كيز إلى تقدم تيافو.. أمريكا المفتوحة تشهد مفاجآت وانتصارات في اليوم الأول

حققت المكسيكية ريناتا زارازوا مفاجأة مذهلة بفوزها على المصنفة السادسة ماديسون كيز بينما بدأ فرنسيس تيافو أحدث محاولاته لإنهاء غياب لقب فردي الرجال في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس عن اللاعبين المحليين بفوزه على الياباني يوشيهيتو نيشيوكا.

وحصدت كيز أخيرا أول ألقابها في البطولات الأربع الكبرى عندما أحرزت بطولة أستراليا المفتوحة هذا العام لكنها ارتكبت 89 خطأ سهلا في أول مباريات أمس على ملعب آرثر آش لتصبح أعلى مصنفة تودع البطولة بخسارتها 6-7 و7-6 و7-5.

وأنقذت زارازوا، اللاعبة المكسيكية الوحيدة في القرعة الرئيسية في أمريكا المفتوحة، سبع نقاط لكسر إرسالها خلال المباراة لتحقق فوزها الأول على إحدى المصنفات العشر الأوليات في مباراة شاقة استمرت ثلاث ساعات وعشر دقائق.

وقالت زارازوا “أنا سعيدة للغاية بالطبع لأنني دخلت المباراة وكنت على وشك البكاء لأنني كنت متوترة للغاية ولكن أعتقد أن الجماهير جعلت الأمور هادئة للغاية بالنسبة لي… شكرا لكم يا رفاق.

“أعلم أن أسلوبي في اللعب معقد بعض الشيء، لذلك يشعر البعض بالملل أحيانا… ليس لدينا الكثير من لاعبي التنس كما ترون، لكن بعض لاعبي المكسيك في منافسات الزوجي كانوا يشجعونني. كنت أسمع بعض الهتافات المكسيكية، وكان ذلك رائعا للغاية”.

وتأمل زارازوا في تكرار سحرها في الدور الثاني عندما تلتقي مع الفرنسية ديان باري التي لم تواجه أي مشاكل في إقصاء التشيكية بترا كفيتوفا بطلة ويمبلدون مرتين بالفوز عليها 6-1 و6-صفر في آخر مبارياتها على الصعيد الاحترافي.

ومنح المصنف 17 تيافو الجماهير الأمريكية بعض الراحة عندما أرسل 51 ضربة ناجحة ليتغلب على الياباني نيشيوكا 6-3 و7-6 و6-3 لينهي برنامج الظهيرة على ملعب آرثر آش بعدما أطلق 19 ضربة إرسال ساحقة.

وانضم المتأهل لقبل النهائي مرتين إلى تيلور فريتز والمصنف السادس بن شيلتون في الدور الثاني، وذلك في سعيهم ليصبح أحدهم أول أمريكي يرفع كأس أمريكا المفتوحة منذ 22 عاما. وسيلتقي تيافو في الدور المقبل مع مواطنه المتأهل من التصفيات مارتن دام.

وأقصت التشيكية باربورا كريتشيكوفا الحائزة على لقبين في البطولات الأربع الكبرى فيكتوريا مبوكو بفوزها 6-3 و6-2 في أول مباراة على ملعب لويس أرمسترونج بعد غيابها عن الملاعب عدة شهور هذا العام بسبب الإصابة، وذلك بعد أسابيع من تألق الكندية الشابة في بطولة مونتريال.

وستلتقي كريتشيكوفا في الدور الثاني مع اليابانية مويوكا يوشيجاما.

وتغلب البريطاني جاك دريبر المتأهل لقبل نهائي العام الماضي على الأرجنتيني المتأهل من التصفيات فيدريكو أجوستين جوميز 6-4 و7-5 و6-7 و6-2 في المباراة الثانية على ملعب لويس أرمسترونج وسيلتقي بالدور المقبل مع البلجيكي زيزو بيرجس.

وانضم المصنف الخامس في الدور الثاني إلى مواطنه كاميرون نوري الذي تأهل بعد انسحاب الأمريكي سيباستيان كوردا عندما كان متأخرا 7-5 و6-4. وسيلتقي بالدور المقبل مع الأرجنتيني فرانسيسكو كوميسانا.

وجلب اللاعب البرازيلي المحبوب من الجماهير جواو فونسيكا (19 عاما) الإثارة للمدرجات عندما واصل موسمه الرائع في 2025 بفوزه 7-6 و7-6 و6-3 على الصربي ميومير كتسمانوفيتش ليضرب موعدا مع التشيكي توماش ماخاك المصنف 21.

وافتتحت فينوس وليامز (45 عاما) الفترة المسائية على ملعب آرثر آش بالخسارة 3-6 و6-2 و1-6 أمام التشيكية كارولينا موخوفا.

وأصبحت الحائزة على سبعة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى أكبر فائزة في إحدى مباريات بطولات اتحاد اللاعبات المحترفات منذ 2004 بفوزها في مباراة ببطولة واشنطن المفتوحة الشهر الماضي وشاركت في أمريكا المفتوحة، التي أحرزت لقبها مرتين، ببطاقة دعوة.