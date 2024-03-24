من هو الفائز في سباق جائزة البرتغال للدراجات النارية؟

أحرز خورخي مارتن متسابق فريق براماك لقب سباق جائزة البرتغال الكبرى اليوم الأحد 24 مارس/آذار 2024، حلبة آل جارف الدولية لينتزع صدارة الترتيب العام لبطولة العالم للدراجات النارية، بينما نجح الشاب بيدرو أكوستا في الصعود لمنصة التتويج للمرة الأولى في بطولة العالم بعد أن قدم عرضا قويا في السباق الذي انطلق فيه من المركز السابع.

وأنهى أكوستا (19 عاما) السباق في المركز الثالث خلف إنيا باستيانيني بعد أن تعرض مافريك فينياليس، الفائز بسباق السرعة أمس السبت، لحادث خلال اللفة الأخيرة خلال وجوده في المركز الثاني.

ووقع الحادث بسبب ما يبدو مشكلة فنية.

وانتزع مارتن صدارة بطولة العالم من حامل اللقب الإيطالي فرانشيسكو بانيايا الذي انسحب من السباق بعد تصادمه مع مارك ماركيز متسابق فريق جريسيني ريسنج والمتوج باللقب ست مرات.

وقدم أكوستا عرضا بطوليا أجبر بانيايا وماركيز على التنافس على المركز الخامس. ولكن قبل ثلاث لفات من النهاية، انتهت مشاركة المتسابقين الاثنين بشكل محبط إذ تصادما عندما حاول متسابق دوكاتي باستعادة مكانه من خلال تجاوز منافسه من الجانب الضيق من مسار الحلبة.