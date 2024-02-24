مهاجم دولي سابق يوجه انتقادات حادة ضد محمد صلاح

وجه ياكوبو أيغبيني، المهاجم الدولي النيجيري السابق، انتقادات حادة ضد المصري محمد صلاح، ووصف لاعب ليفربول بالمحظوظ، وأنه ليس من الطراز العالمي.

ويعد صلاح خامس أفضل هدافي ليفربول على الإطلاق، والعاشر في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

إلا أن ذلك لم يقف أمام أسطورة نيجيريا ونجم إيفرتون السابق الذي قلل من الجناح المصري، قائلا: صلاح ليس من الطراز العالمي في رأيي، إنه لا يجيد التعامل مع الكرة، وأغلب أهدافه بالحظ.

واستبعد ياكوبو أيغبيني صلاح من قائمة أعظم لاعبي إفريقيا في الدوري الإنجليزي، وأضاف في مقابلة مع موقع “سوكر نت” النيجيري: أعظم اللاعبين الأفارقة في الدوري الإنجليزي، هم أوكوتشا ودروغبا وكانو ويايا توريه وأديبايور وساديو ماني.

يذكر أن ياكوبو أيغبيني البالغ من العمر 42 عامًا، سجل 95 هدفًا في 252 مباراة خاضها مع بورتسموث وميدلسبره وإيفرتون وبلاكبيرن، في حين يملك صلاح 205 أهداف مع ليفربول خلال 333 مباراة، وأحرز 23 هدفا وأكثر في مواسمه الستة السابقة بالدوري الإنجليزي الممتاز.