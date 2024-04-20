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مواجهة قوية بين ريال مدريد وبرشلونة: من سيفوز بالكلاسيكو؟

منذ 30 دقيقة
ريال مدريد وبرشلونة

ريال مدريد وبرشلونة

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ستشهد مباراة ريال مدريد وبرشلونة على ملعب “سانتياغو برنابيو” في دبي، الإمارات العربية المتحدة، ضمن الجولة الـ32 من الدوري الإسباني (لا ليغا) مواجهة مثيرة بين الفريقين الغريمين.

يحتل ريال مدريد الصدارة برصيد 78 نقطة متفوقًا بفارق 8 نقاط عن برشلونة، وهما يتنافسان بقوة على لقب الدوري. يفوق ريال مدريد منافسه برشلونة في آخر 5 مواجهات بتحقيق 3 انتصارات مقابل 2 لبرشلونة.

قبل بداية المباراة، أكد كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، في مؤتمر صحفي أن الكلاسيكو سيكون تحديًا كبيرًا وفرصة للفريق للتقدم نحو حسم لقب الدوري، فيما أشار تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، إلى ضرورة الفوز لممارسة الضغط على المتصدر والعودة إلى صراع اللقب.

من المتوقع أن تختلف التوقعات حول الفريق المفضل لحسم المواجهة، فمن تتوقع أن يفوز بالكلاسيكو؟

    المصدر :
  • CNN عربي

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