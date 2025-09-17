مواجهة محتملة بين إيطاليا وإسبانيا في نهائي كأس ديفيز للتنس

ستواجه إيطاليا حاملة اللقب منافستها النمسا في دور الثمانية لكأس ديفيز للتنس بينما تلتقي ألمانيا المصنفة الثانية مع الأرجنتين بعد سحب قرعة هذا الدور في بولونيا اليوم الأربعاء.

وستلتقي فرنسا المصنفة الثالثة مع بلجيكا بينما تواجه إسبانيا جمهورية التشيك.

وعدلت إسبانيا تأخرها 2-صفر لتتأهل إلى دور الثمانية بفوزها 3-2 على الدنمرك بينما أطاحت بلجيكا بأستراليا الفائزة باللقب 28 مرة.

وتأهلت ألمانيا إلى دور الثمانية بتغلبها على اليابان بينما حققت فرنسا فوزا مقنعا على كرواتيا. وأطاحت الأرجنتين بوصيفة بطل العام الماضي هولندا.

وفي حال ظهور كارلوس ألكاراز، المصنف الأول عالميا الجديد بعد فوزه في بطولة أمريكا المفتوحة، مع إسبانيا في دور الثمانية، ومع وجود إيطاليا على الجانب الآخر من القرعة، قد يواجه يانيك سينر في نهائي آخر هذا العام إذا وصل فريقهما إلى هذا الدور.

وتقابل ألكاراز وسينر في خمس مباريات نهائية هذا العام بما في ذلك ثلاث بطولات كبرى وبطولتان للأساتذة إذ انتصر الإسباني في أربع مناسبات.

وتقام نهائيات كأس ديفيز في الأسبوع التالي مباشرة للبطولة الختامية لموسم تنس الرجال. وتأهل كل من ألكاراز وسينر إلى البطولة المقررة في تورينو في الفترة من التاسع حتى 16 نوفمبر تشرين الثاني.