مودريتش يسجل هدفاً حاسماً ويقود ميلان للفوز على بولونيا في مواجهة متوترة

سجل لوكا مودريتش هدفه الأول مع ميلان ليضمن لفريقه الفوز 1-صفر على بولونيا اليوم الأحد في مباراة صعبة بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم لكن إصابة حارس المرمى مايك ماينان إضافة لبطاقة حمراء للمدرب ماسيميليانو أليجري أثرت على الأجواء.

وفي الدقيقة 61 من عمر اللقاء، سجل مودريتش (40 عاما) هدفه الأول مع ميلان، حيث وصل بشكل مثالي إلى عرضية أليكسيس ساليميكرز ليطلق تسديدة مباشرة واثقة.

وشهد الشوط الأول حماسا كبيرا، حيث سنح للفريقين عدة فرص للتسجيل، لكنهما لم ينجحا في هز الشباك. وسجل بولونيا مبكرا عبر نيكولو كامبياجي، لكن الهدف أُلغي بداعي التسلل.

وجاءت أفضل فرصة لميلان في الشوط الأول في الدقيقة 24 عندما انطلق بيرفيس إستوبينان من الناحية اليسرى وسدد كرة قوية بقدمه اليمنى اصطدمت بالقائم قبل أن تذهب بعيدا.

وفي الوقت بدل الضائع، حصل سانتياجو خيمينيز على فرصة أخرى لأصحاب الأرض، لكن تسديدته المنخفضة مرت بجوار القائم.

وبعد دقائق من بداية الشوط الثاني، تلقى ميلان ضربة مقلقة عندما تعرض ماينان لإصابة في الساق على ما يبدو.

وتوقفت المباراة لعدة دقائق حتى حصل على الرعاية الطبية، قبل أن يخرج وهو يعرج ويحل محله بييترو تيراتشانو.

وكان الجمهور في ملعب سان سيرو على يقين من أن ميلان نجح في تسجيل الهدف الثاني قبل سبع دقائق من نهاية المباراة عندما راوغ سانتياجو خيمينيز حارس مرمى بولونيا لوكاس سكوروبسكي، لكن تسديدته من زاوية ضيقة ارتطمت بالجانب الخارجي للقائم وذهبت بعيدا.

وبعد لحظات، ثار جدل واسع بعد إلغاء ركلة جزاء لميلان بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد، ليُشهر الحكم البطاقة الحمراء لأليجري ويُرسله إلى غرفة الملابس، بسبب ما بدا من معارضته للقرار.