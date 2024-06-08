"مودريتش" يقود كرواتيا لأول فوز على البرتغال

أحرز لوكا مودريتش وأنتي بوديمير هدفا في كل شوط ليمنحا كرواتيا أول انتصار تاريخي على البرتغال في ثماني مباريات عندما فازت على صاحب الأرض 2-1 في مباراة دولية ودية اليوم السبت، بينما ظل كريستيانو رونالدو على مقاعد البدلاء.

وعرقل فيتينيا لاعب الوسط الكرواتي ماتيو كوفاتشيتش داخل منطقة الجزاء بعد وقت قصير من البداية ليحتسب الحكم ركلة جزاء.

وتوقع ديوجو كوستا حارس مرمى البرتغال مكان تسديدة مودريتش بشكل صحيح لكنه لم ينجح في التصدي لها ليحرز لاعب ريال مدريد هدفه 25 مع كرواتيا.

لكن البديل ديوجو جوتا الذي شارك مع بداية الشوط الثاني أدرك التعادل للبرتغال بعد ثلاث دقائق من نزوله إثر تمريره عرضية قصيرة من زميله البديل الآخر نيلسون سيميدو داخل المنطقة من الجهة اليمنى. ولم يخطئ مهاجم ليفربول في تسديد الكرة من مسافة قريبة في الشباك.

لكن كرواتيا استعادت تقدمها بعد ثماني دقائق، رغم محاولة كوستا للتصدي لتسديدة بوديمير التي ارتطمت بالعارضة لتعود الكرة له مباشرة ليسددها بضربة رأس في الشباك بسهولة.

وستبدأ البرتغال، التي فازت بستة من مبارياتها السبع السابقة ضد كرواتيا، مشوارها في المجموعة السادسة في بطولة أوروبا 2024 أمام جمهورية التشيك في 18 يونيو حزيران.

وتواجه كرواتيا منتخب إسبانيا في أول مباراة لها بالمجموعة الثانية يوم السبت المقبل.