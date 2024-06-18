موراي يحتفل بمباراته الألف بانتصار مثير في بطولة كوينز للتنس

احتفل أندي موراي المصنف الأول عالميا سابقا بمباراته الألف في منافسات الفردي بتغلبه 6-3 و3-6 و6-3 على أليكسي بوبيرين ليتأهل إلى الدور الثاني ببطولة كوينز للتنس اليوم الثلاثاء.

وكان اللاعب البالغ عمره 37 عاما، البريطاني الوحيد الذي فاز ببطولة ويمبلدون في عصر الاحتراف، قد فكر في الاعتزال في بداية 2019 بسبب معاناته من إصابة في الفخذ لكنه استأنف مسيرته بعد خضوعه لتدخلات جراحية.

وتحت أنظار والدته جودي التي حضرت المباراة، تراجع مستوى موراي في المجموعة الثانية عندما أرسل بوبيرين بصورة جيدة ليدفع بالمباراة إلى مجموعة ثالثة قبل أن يرفع البريطاني مستواه ليحصد فوزه رقم 739.

وهذا هو فوز موراي الأول منذ بطولة ميامي المفتوحة في مارس أذار الماضي في مستهل مساعيه للفوز بلقب البطولة للمرة السادسة رغم أنه يشارك ببطاقة دعوة.

وقال موراي “لم أكن أدرك ذلك. أخبرتني والدتي بأنها مباراتي الألف في الجولة (الخاصة بلاعبي التنس المحترفين). الكثير من المباريات واستنفاذ قدراتي البدنية. ليس أمرا سهلا، لكنني أواصل التقدم.

“لم أحقق الكثير من الانتصارات هذا العام. لقد كان موسما صعبا لكنني أبليت بلاء حسنا للتقدم في النهاية”.

ولم يتجاوز موراي، الفائز ببطولة ويمبلدون مرتين، الدور الثالث في نادي عموم إنجلترا في آخر ثلاث سنوات.

ويلعب موراي في الدور المقبل أمام الأسترالي جوردان تومسون.

وتقدم الإسباني كارلوس ألكاراز المصنف الأول في البطولة التي يدافع عن لقبها إلى الدور الثاني بفوز سهل 6-1 و7-5 على فرانسيسكو سيروندولو، لكن المصنف الثاني في البطولة أليكس دي مينو خسر 1-6 و6-4 و6-2 أمام الإيطالي لورينتسو موسيتي.