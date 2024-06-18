الثلاثاء 12 ذو الحجة 1445 ﻫ - 18 يونيو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

موراي يحتفل بمباراته الألف بانتصار مثير في بطولة كوينز للتنس

منذ 48 دقيقة
نجم التنس البريطاني آندي موراي

نجم التنس البريطاني آندي موراي

A A A
طباعة المقال

احتفل أندي موراي المصنف الأول عالميا سابقا بمباراته الألف في منافسات الفردي بتغلبه 6-3 و3-6 و6-3 على أليكسي بوبيرين ليتأهل إلى الدور الثاني ببطولة كوينز للتنس اليوم الثلاثاء.

وكان اللاعب البالغ عمره 37 عاما، البريطاني الوحيد الذي فاز ببطولة ويمبلدون في عصر الاحتراف، قد فكر في الاعتزال في بداية 2019 بسبب معاناته من إصابة في الفخذ لكنه استأنف مسيرته بعد خضوعه لتدخلات جراحية.

وتحت أنظار والدته جودي التي حضرت المباراة، تراجع مستوى موراي في المجموعة الثانية عندما أرسل بوبيرين بصورة جيدة ليدفع بالمباراة إلى مجموعة ثالثة قبل أن يرفع البريطاني مستواه ليحصد فوزه رقم 739.

وهذا هو فوز موراي الأول منذ بطولة ميامي المفتوحة في مارس أذار الماضي في مستهل مساعيه للفوز بلقب البطولة للمرة السادسة رغم أنه يشارك ببطاقة دعوة.

وقال موراي “لم أكن أدرك ذلك. أخبرتني والدتي بأنها مباراتي الألف في الجولة (الخاصة بلاعبي التنس المحترفين). الكثير من المباريات واستنفاذ قدراتي البدنية. ليس أمرا سهلا، لكنني أواصل التقدم.

“لم أحقق الكثير من الانتصارات هذا العام. لقد كان موسما صعبا لكنني أبليت بلاء حسنا للتقدم في النهاية”.

ولم يتجاوز موراي، الفائز ببطولة ويمبلدون مرتين، الدور الثالث في نادي عموم إنجلترا في آخر ثلاث سنوات.

ويلعب موراي في الدور المقبل أمام الأسترالي جوردان تومسون.

وتقدم الإسباني كارلوس ألكاراز المصنف الأول في البطولة التي يدافع عن لقبها إلى الدور الثاني بفوز سهل 6-1 و7-5 على فرانسيسكو سيروندولو، لكن المصنف الثاني في البطولة أليكس دي مينو خسر 1-6 و6-4 و6-2 أمام الإيطالي لورينتسو موسيتي.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

(اليويفا) و (الفيفا)
الفيفا واليويفا يعارضان خطط الحكومة الإيطالية للإشراف على ميزانية الأندية
من مبارة تركيا وجورجيا في بطولة أوروبا 2024 - رويترز
غولر يقود تركيا للفوز 3-1 على جورجيا في بطولة أوروبا
مايك تايسون مع جيك بول
الملاكم جيك بول يخوض نزالاً ضد مايك بيري في استعداد لمواجهة مايك تايسون

الأكثر قراءة

بلدية القاع
نداء عاجل من رئيس بلدية القاع
نجيب ميقاتي
رسالة تحذير من نتنياهو للرئيس ميقاتي!
جبران باسيل
باسيل يعود إلى بيت طاعة "الحزب" مهزوماً