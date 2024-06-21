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موراي يخضع لجراحة في ظهره إثر الإصابة خلال بطولة كوينز

منذ 19 دقيقة
لاعب التنس البريطاني آندي موراي

لاعب التنس البريطاني آندي موراي

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قالت إدارة أعمال لاعب التنس البريطاني آندي موراي، اليوم الجمعة، إنه سيخضع لعملية جراحية في ظهره بعد أن اضطر للانسحاب من مباراته في الدور الثاني من بطولة كوينز بسبب الإصابة.

وكان موراي، الفائز بثلاثة ألقاب في البطولات الكبرى، قد اضطر للانسحاب بسبب الإصابة عندما كان متأخرا 4-1 في المجموعة الأولى من مباراة الدور الثاني أمام الأسترالي جوردان تومسون يوم الأربعاء الماضي.

وقالت إدارة أعمال اللاعب في بيان لوسائل الإعلام البريطانية “آندي سيخضع لجراحة في الظهر غدا (السبت). وسنعرف المزيد بعد حدوث هذا وسنعلن عن أي تطورات أولا بأول”.

وقال موراي المتوج بالذهبية الأولمبية مرتين، في فبراير شباط الماضي، إنه ليس من المرجح أن يواصل اللعب في الموسم المقبل، وإنه يخوض سباقا مع الزمن لاستعادة لياقته قبل بطولة ويمبلدون المقبلة.

وكان موراي (37 عاما) قد كشف في وقت سابق أن المشاركة في ويمبلدون أو أولمبياد باريس هذا العام ستشكل نهاية مناسبة لمسيرته.

وتقام منافسات ويمبلدون بين الأول و14 من يوليو تموز، بينما تبدأ منافسات التنس في أولمبياد باريس في 27 يوليو.

    المصدر :
  • رويترز

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