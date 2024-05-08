موراي يعود من الإصابة في بطولة جنيف المفتوحة‭ ‬للتنس

سيعود البريطاني آندي موراي من الإصابة في بطولة جنيف المفتوحة للتنس هذا الشهر بعد حصول المصنف الأول على العالم سابقا اليوم الأربعاء 8 أبريل/مايو 2024، على بطاقة دعوة للمشاركة من منظمي البطولة الاستعدادية لفرنسا المفتوحة.

وأصيب موراي، الذي سيكمل 37 عاما في وقت لاحق هذا الشهر، بالتواء في الكاحل في المجموعة الأخيرة من خسارته أمام التشيكي توماس ماتشاك في ميامي المفتوحة في مارس آذار الماضي وانسحب من بطولتي مونت كارلو للأساتذة وميونيخ المفتوحة الشهر الماضي.

وفضل اللاعب الاسكتلندي عدم الخضوع لجراحة وسيعود الآن للمشاركة في البطولة التي ستقام في سويسرا في الفترة من 18 إلى 25 مايو.

وكان موراي الفائز بثلاثة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، والذي خضع لجراحة في أعلى الفخذ في 2019، قد قال سابقا إنه لا يعتزم “اللعب كثيرا بعد هذا الصيف”.

وقال موراي أيضا إنه يأمل في اللعب في بطولة فرنسا المفتوحة، التي تنطلق في رولان جاروس في 26 مايو. ولم يلعب موراي في البطولة منذ 2020.

وتنطلق بطولة ويمبلدون، التي فاز موراي بلقبها مرتين، في الأول من يوليو تموز، وتبدأ ألعاب باريس في وقت لاحق من ذلك الشهر.