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موراي يقود أتلانتا للفوز على هيت في دوري السلة الأميركي

منذ 35 دقيقة
كرة السلة

كرة السلة

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أحرز ديجونت موراي أكبر عدد من النقاط لفريقه بما ذلك الرمية الثلاثية الفاصلة قبل ثانيتين من النهاية ليفوز أتلانتا هوكس على مضيفه ميامي هيت 109-108 في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين الليلة الماضية.

وأضاف بوجدان بوجدانوفيتش 17 نقطة لرصيد الفريق الفائز الذي حقق ثالث انتصار على التوالي والأول له في ميامي منذ مارس\آذار 2021.

وأسهم جالين جونسون في فوز الفريق الزائر بإحراز 15 نقطة.

وأحرز جيمي باتلر 25 نقطة لميامي وأضاف زميله تايلر هيرو عددا مماثلا من النقاط لكن الفريق خسر للمرة الثانية على التوالي.

وفي مباراة أخرى قاد ديفن بوكر فريقه فينكس صنز للفوز خارج ملعبه على نيو أورليانز بليكانز 123-109 بعد أن أحرز له 52 نقطة وهو أعلى معدل له في الموسم الحالي.

وأحرز كيفن دورانت 26 نقطة للفريق الفائز بينما أحرز زميله برادلي بيل 13 نقطة.

وسجل زيون وليامسون أكبر عدد من النقاط لنيو أورليانز وهو 24 نقطة وأضاف زميله براندون إنجرام 17 نقطة وقدم 11 تمريرة حاسمة لزملائه.

وفي مباريات أخرى أقيمت الليلة الماضية فاز بورتلاند تريل بليزرز على ضيفه إنديانا بيسرز 118-115 وفاز فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز على أورلاندو ماجيك 124-109 في ملعب الأخير.

وفاز دنفر ناجتس على مضيفه بوسطن سيلتيكس 102-100.

    المصدر :
  • رويترز

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