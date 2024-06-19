موراي يودع بطولة كوينز مبكرًا بعد إصابة مفاجئة

موراي ينسحب من بطولة كوينز للتنس بسبب الإصابة

اضطر البريطاني أندي موراي للانسحاب من بطولة كوينز للتنس بسبب الإصابة عندما كان متأخرا 4-1 في المجموعة الأولى من مواجهة الأسترالي جوردان تومسون في الدور الثاني اليوم الأربعاء.

وكان المصنف الأول عالميا السابق والفائز باللقب خمس مرات في رقم قياسي قد خاض مباراته الاحترافية الألف في منافسات الفردي أمس الثلاثاء عندما تغلب 6-3 و3-6 و6-3 على أليكسي بوبيرين في الدور الأول.

ويأمل موراي (37 عاما)، الذي فكر في الاعتزال في 2019 بسبب إصابة في الفخذ، في الفوز ببطولة ويمبلدون للمرة الثالثة الشهر المقبل.

وقال موراي إن بطولة ويمبلدون أو أولمبياد باريس 2024 المحفل المناسب ليسدل الستار على مسيرته. وقال اللاعب الاسكتلندي، الحاصل على ذهبيتين أولمبيتين، في فبراير شباط الماضي، إنه من غير المرجح أن يستمر في اللعب الموسم المقبل.

وتقام بطولة ويمبلدون بين الأول و14 يوليو تموز المقبل.