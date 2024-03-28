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موسكو تستبعد مشاركة رياضييها في الألعاب الأولمبية 2024

منذ 49 دقيقة
آخر تحديث: 28 - مارس - 2024 1:35 مساءً
النائبة الأولى لرئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس "الدوما" الروسي البطلة الأولمبية في التزلج السريع سفيتلانا زوروفا

النائبة الأولى لرئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس "الدوما" الروسي البطلة الأولمبية في التزلج السريع سفيتلانا زوروفا

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استبعدت روسيا مشاركة الرياضيين الروس في أولمبياد باريس 2024.

وقالت النائبة الأولى لرئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس “الدوما” الروسي البطلة الأولمبية في التزلج السريع سفيتلانا زوروفا ” لدي شك.. من غير المرجح أن يذهب الرياضيون (الروس) إلى أي مكان على الإطلاق”. وحسب رأيها تحاول اللجنة الأولمبية الدولية تقسيم المجتمع الروسي.

وفي الأول من آذار/مارس الجاري، وقف وزير الرياضة الروسي أوليغ ماتيتسين نيابة عن ممثلي البلاد الذين يرغبون في المنافسة في دورة الألعاب الصيفية لعام 2024، وقال إن الرياضيين المشاركين المحتملين في البطولة الأولمبية هم كنز الوطن.

وفي ديسمبر 2023، سمحت اللجنة الأولمبية الدولية للروس والبيلاروس بالمشاركة في الألعاب الأولمبية في باريس كرياضيين فرديين محايدين.

وفي الوقت نفسه، لن يسمح للرياضيين الذين يدعمون العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وكذلك أولئك الذين لديهم اتصالات بالقوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية في روسيا وبيلاروس، بالمشاركة في المسابقة، بالإضافة إلى ذلك، سيغيب ممثلو الرياضات الجماعية عن البطولة.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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