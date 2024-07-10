موسيتي يتأهل لقبل نهائي بطولة كبرى لأول مرة في ويمبلدون

تأهل لورينتسو موسيتي إلى قبل نهائي إحدى البطولات الأربع الكبرى لأول مرة بتغلبه 3-6 و7-6 و6-2 و3-6 و6-1 على الأمريكي تيلور فريتز في دور الثمانية ببطولة ويمبلدون للتنس اليوم الأربعاء.

لكن آمال الإيطالي المصنف 25 في البطولة في الانضمام إلى مواطنه يانيك سينر بقائمة الفائزين بالبطولات الكبرى تواجه اختبارا هائلا في قبل النهائي إذ يواجه نوفاك ديوكوفيتش، الفائز باللقب سبع مرات.

وبعدما حافظ على إرساله في شوط أول محتدم، استغل فريتز فرصة مبكرة ليتقدم 3-1 عندما لعب موسيتي ضربة خلفية في الشبكة، قبل أن يعزز اللاعب الأمريكي الكسر في الشوط التالي بضربة أمامية قوية.

واستمر الأداء القوي من بطل إيستبورن وحسم المجموعة الأولى بفضل إرسال ساحق.

وبعد أن تبادل اللاعبان كسر الإرسال في بداية المجموعة الثانية، انتفض موسيتي، وصيف بطل بطولة كوينز، ليتقدم 5-3، ورغم عودة فريتز في النتيجة، فإن اللاعب الإيطالي حسم المجموعة في الشوط الفاصل.

ونوّع موسيتي من ضرباته ليجبر فريتز على ارتكاب الأخطاء السهلة ليحسم المجموعة الثالثة بفضل كسر إرسال منافسه مرتين لكنه فتح باب العودة أمام فريتز بخسارته المجموعة التالية.

لكن اللاعب الإيطالي تمكن من التقدم 5-صفر في المجموعة الفاصلة التي حسمها عندما لعب فريتز كرة تجاوز حدود الملعب بعدما سقط على الأرض بصورة غريبة عند الشبكة في النقطة السابقة.

ويضرب موسيتي موعدا مع ديوكوفيتش، الحاصل على 24 لقبا في البطولات الأربع الكبرى، الذي وصل إلى قبل نهائي ويمبلدون للمرة 13 ليعادل الرقم القياسي بعد انسحاب الأسترالي أليكس دي مينو المصنف التاسع في البطولة قبل المواجهة بسبب إصابة في الفخذ.