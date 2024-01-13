السبت 1 رجب 1445 ﻫ - 13 يناير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

موناكو يتعثر بالخسارة 3-1 على ملعبه أمام رانس في الدوري الفرنسي

منذ 6 دقائق
ملعب كرة قدم

ملعب كرة قدم

A A A
طباعة المقال

خسر موناكو 3-1 على ملعبه السبت أمام ستاد رانس خامس الترتيب في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم ليفقد فرصة تقليص الفارق مع ثنائي المقدمة.

وظل موناكو في المركز الثالث برصيد 33 نقطة، مبتعدا بفارق سبع نقاط عن باريس سان جيرمان متصدر الترتيب، ونقطتين خلف نيس الثاني.

وافتتح تيدي تيوما التسجيل للضيوف بعد 35 دقيقة من انطلاق المباراة بعد أن سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء في الزاوية العليا.

وتمكن وسام بن يدر من التعادل لموناكو بعد أربع دقائق من انطلاق الشوط الثاني بضربة رأس من مسافة قريبة، لكن رضا خضرا أعاد رانس إلى المقدمة في الدقيقة 55 بعدما مر بسلاسة من الدفاع قبل أن يسدد كرة قوية في الشباك من زاوية ضيقة.

وسجل رانس الهدف الثالث عن طريق أزور ماتوسيوا في الوقت بدل الضائع.

وسيكون أمام ثنائي المقدمة فرصة لتوسيع الفارق مع موناكو، حيث يحل نيس ضيفا على ستاد رين في وقت لاحق اليوم السبت، بينما يلعب باريس سان جيرمان غدا الأحد ضد لانس.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

ملعب كرة قدم
هدف بالاسيوس في اللحظات الأخيرة يمنح ليفركوزن الفوز على أوجسبورج
كرة القدم - تعبيرية
بسبب الجمهور.. إيقاف مباراة بدوري الدرجة الثالثة الإنجليزي
نوفاك ديوكوفيتش
ديوكوفيتش المرشح الأوفر حظاً للفوز باللقب للمرة 11

الأكثر قراءة

الأشرفية
إطلاق نار وسقوط قتيل وجريح.. جريمة مروّعة تهزّ الأشرفية!
وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير
غزة تحت النار
"ولعت" بين وزيري الدفاع والأمن القومي الإسرائيليين
مقاتلات أمريكية
أمريكا وبريطانيا تبدآن الضربات العسكرية على الحوثيين في اليمن