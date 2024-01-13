موناكو يتعثر بالخسارة 3-1 على ملعبه أمام رانس في الدوري الفرنسي

خسر موناكو 3-1 على ملعبه السبت أمام ستاد رانس خامس الترتيب في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم ليفقد فرصة تقليص الفارق مع ثنائي المقدمة.

وظل موناكو في المركز الثالث برصيد 33 نقطة، مبتعدا بفارق سبع نقاط عن باريس سان جيرمان متصدر الترتيب، ونقطتين خلف نيس الثاني.

وافتتح تيدي تيوما التسجيل للضيوف بعد 35 دقيقة من انطلاق المباراة بعد أن سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء في الزاوية العليا.

وتمكن وسام بن يدر من التعادل لموناكو بعد أربع دقائق من انطلاق الشوط الثاني بضربة رأس من مسافة قريبة، لكن رضا خضرا أعاد رانس إلى المقدمة في الدقيقة 55 بعدما مر بسلاسة من الدفاع قبل أن يسدد كرة قوية في الشباك من زاوية ضيقة.

وسجل رانس الهدف الثالث عن طريق أزور ماتوسيوا في الوقت بدل الضائع.

وسيكون أمام ثنائي المقدمة فرصة لتوسيع الفارق مع موناكو، حيث يحل نيس ضيفا على ستاد رين في وقت لاحق اليوم السبت، بينما يلعب باريس سان جيرمان غدا الأحد ضد لانس.