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"موناكو" يتفوق على "كليرمو" بنتيجة كبيرة ويحكم قبضته على المركز الثاني في دوري فرنسا

منذ 8 دقائق
انطلاق بطولة الدوري الفرنسي رغم تفشي كورونا

انطلاق بطولة الدوري الفرنسي رغم تفشي كورونا

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ساعدت ثنائية وسام بن يدر فريقه موناكو في إحكام قبضته على المركز الثاني في ترتيب دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم بفوزه 4-1 على ضيفه كليرمو المهدد بالهبوط اليوم السبت ما دفع الفريق الزائر للبقاء في ذيل جدول الترتيب.

ويملك موناكو 61 نقطة مع تبقي مباراتين على نهاية الموسم متأخرا بفارق تسع نقاط عن باريس سان جيرمان الذي حقق اللقب بالفعل، ومتقدما بفارق خمس نقاط عن بريست الذي يستضيفه نانت في وقت لاحق اليوم. وضمن الفريقان بالفعل إنهاء الدوري في المربع الذهبي.

وافتتح أصحاب الأرض التسجيل بعد 16 دقيقة عندما ذهبت محاولة تشتيت للكرة بالرأس إلى تاكومي مينامينو الذي كان لديه الوقت ليسدد الكرة من خارج منطقة الجزاء نحو الزاوية العليا.

وتمكن كليرمو من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 34 عندما وضع محمد شام الكرة في الشباك من مسافة قريبة لكن موناكو استعاد التقدم بعدها بثلاث دقائق عندما سدد بريل إمبولو الكرة مباشرة نحو الزاوية البعيدة بعد تمريرة بن يدر.

ووسع موناكو الفارق بعد 12 دقيقة من نهاية الاستراحة، بعد تمريرة نحو المنطقة ليخطئ أندي بيلمارد مدافع كليرمو في لمسها وتصل الكرة إلى بن يدر الذي كانت مهمته سهلة في وضع الكرة في الشباك، قبل أن يسجل مرة أخرى قبل ثلاث دقائق من نهاية الوقت الأصلي للمباراة.

وتعني النتيجة أن كليرمو سيظل في المركز الأخير برصيد 25 نقطة متأخرا بفارق أربع نقاط خلف ميتز في منطقة الهبوط. وإذا فاز ميتز على ستاد رين اليوم، فإن كليرمو سيهبط إلى دوري الدرجة الثانية.

    المصدر :
  • رويترز

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