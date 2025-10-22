الخميس 30 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 23 أكتوبر 2025 |
موناكو يظل دون فوز في دوري أبطال أوروبا بتعادله مع توتنهام

منذ 60 دقيقة
نادي موناكو الفرنسي

استمرت بداية موناكو السيئة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعدما تعادل سلبيا مع ضيفه توتنهام هوتسبير اليوم الأربعاء، في المباراة الأولى للمدرب الجديد سيباستيان بوكونيولي في البطولة.

وحصل الفريق المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي، والذي حقق نقطتين من ثلاث مباريات، على الفرص الأفضل للتسجيل لكن حارس توتنهام جويلمو فيكاريو كان حاسما في التصدي لتلك المحاولات.

ويحتل توتنهام الذي استقبل أكثر من 20 تسديدة في مباراة من جانب واحد، المركز 15 من بين 36 فريقا في جدول ترتيب مرحلة الدوري برصيد خمس نقاط، ويحتل موناكو المركز 27 في منطقة الإقصاء من البطولة.

ويحل موناكو ضيفا على بودو‭/‬جليمت في المباراة القادمة، ويستضيف توتنهام فريق كوبنهاجن.

  • رويترز

