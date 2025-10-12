الأحد 20 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 12 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

موناكو يعيّن البلجيكي بوكونيولي مدرباً للفريق حتى عام 2027

منذ 39 دقيقة
سيباستيان بوكونيولي مدرب موناكو الجديد

سيباستيان بوكونيولي مدرب موناكو الجديد

A A A
طباعة المقال

أعلن نادي موناكو الفرنسي تعيين المدرب البلجيكي سيباستيان بوكونيولي مديراً فنياً للفريق حتى يونيو/حزيران 2027، خلفاً للنمساوي آدي هوتر الذي غادر منصبه بعد سلسلة نتائج متواضعة.

ويأتي التعاقد مع بوكونيولي، البالغ من العمر 38 عاماً، عقب فترة ناجحة قضاها في تدريب نادي أونيون سان جيلواز البلجيكي، حيث قاده إلى التتويج بأول لقب دوري للنادي منذ 90 عاماً، وتركه هذا الموسم متصدراً جدول الدوري بعد عشر مباريات.

وقال موناكو في بيان رسمي: “يسر النادي الإعلان عن انضمام سيباستيان بوكونيولي مدرباً للفريق الأول. لقد أثبت نجاحه في بلجيكا بأسلوب لعب جريء وجذاب ونتائج مميزة”.

وكان موناكو قد أنهى ارتباطه بآدي هوتر بعد أكثر من عامين من توليه المهمة، إثر تحقيق الفريق فوزاً واحداً فقط في آخر خمس مباريات، ليحتل المركز الخامس في الدوري الفرنسي برصيد 13 نقطة من سبع جولات، بفارق ثلاث نقاط عن المتصدر باريس سان جيرمان.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

دراجان ستويكوفيتش مدرب صربيا
استقالة مدرب صربيا دراجان ستويكوفيتش بعد الهزيمة أمام ألبانيا
المنتخب البرتغالي
البرتغال تنتزع الفوز 1-صفر على أيرلندا بتصفيات كأس العالم
لاعبو منتخب إيطاليا
إيطاليا تعزز فرصها في التأهل لكأس العالم بفوزها 3-1 في إستونيا

الأكثر قراءة

خلايا السرطان (تعبيرية)
لا تتجاهل التعب.. قد يكون أول إنذار للسرطان!
الطقس
توقعات الطقس في الأيام المقبلة
الشيخ بهاء رفيق الحريري
بهاء الحريري: العلاقة بين لبنان وسوريا استراتيجية ومميزة لأقصى الدرجات.. وهذه رسالتي للسوريين