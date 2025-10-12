موناكو يعيّن البلجيكي بوكونيولي مدرباً للفريق حتى عام 2027

أعلن نادي موناكو الفرنسي تعيين المدرب البلجيكي سيباستيان بوكونيولي مديراً فنياً للفريق حتى يونيو/حزيران 2027، خلفاً للنمساوي آدي هوتر الذي غادر منصبه بعد سلسلة نتائج متواضعة.

ويأتي التعاقد مع بوكونيولي، البالغ من العمر 38 عاماً، عقب فترة ناجحة قضاها في تدريب نادي أونيون سان جيلواز البلجيكي، حيث قاده إلى التتويج بأول لقب دوري للنادي منذ 90 عاماً، وتركه هذا الموسم متصدراً جدول الدوري بعد عشر مباريات.

وقال موناكو في بيان رسمي: “يسر النادي الإعلان عن انضمام سيباستيان بوكونيولي مدرباً للفريق الأول. لقد أثبت نجاحه في بلجيكا بأسلوب لعب جريء وجذاب ونتائج مميزة”.

وكان موناكو قد أنهى ارتباطه بآدي هوتر بعد أكثر من عامين من توليه المهمة، إثر تحقيق الفريق فوزاً واحداً فقط في آخر خمس مباريات، ليحتل المركز الخامس في الدوري الفرنسي برصيد 13 نقطة من سبع جولات، بفارق ثلاث نقاط عن المتصدر باريس سان جيرمان.