موناكو يوسع مسيرته بدون خسارة بفوزه 1-صفر على رين

وسع موناكو مسيرته بدون خسارة في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم بانتصاره 1-صفر على ضيفه رين، اليوم الأحد 7 أبريل/نيسان، في المباراة التي شهدت طرد لاعب من كل فريق وتقدم أصحاب الأرض إلى المركز الثالث بفضل هدف ماجنس أكليوش.

ورفع موناكو رصيده إلى 52 نقطة متأخرا بفارق نقطة واحدة عن بريست، والذي انتصر في وقت سابق من اليوم 4-3 على ميتز وقلص الفارق مع باريس سان جيرمان إلى عشر نقاط بعد تعادل المتصدر 1-1 مع كليرمو متذيل الترتيب أمس السبت، فيما يحتل ليل المركز الرابع برصيد 49 نقطة.

وكان الشوط الأول مليئا بالفرص الهجومية الواعدة من الفريقين، لكن الهدف الوحيد جاء في الدقيقة 25 حين لعب إسماعيل جاكوبس تمريرة إلى الخلف نحو منطقة الجزاء نحو أكليوش الذي سدد الكرة نحو الزاوية الأرضية لتسكن الشباك.

وشهدت الدقيقة الأولى بعد نهاية الاستراحة حصول مارتن تيرييه مهاجم رين على بطاقة حمراء بعد تدخل خطير على أكليوش، لكن بعد أقل من 20 دقيقة أكمل موناكو المباراة بعشرة لاعبين حين حصل تيلو كيرر على البطاقة الصفراء الثانية.

وحصل الضيوف على فرص لتسجيل هدف التعادل، لكن رادوسوف مايتز حارس موناكو تصدى ببراعة لتسديدة لودوفيك بلاس، ليحافظ أصحاب الأرض على النقاط الثلاث.

فيما يحتل رين المركز التاسع بعدما تجمد رصيده عند 39 نقطة بعدما تلقى الهزيمة الثانية على التوالي في الدوري، في أسبوع شهد أيضا الخسارة 1-صفر أمام باريس سان جيرمان في قبل نهائي كأس فرنسا يوم الأربعاء الماضي.