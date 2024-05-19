"مونتيرو" يتولى تدريب يوفنتوس حتى نهاية الموسم

قال نادي يوفنتوس المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الأحد 19 أيار/مايو 2024، بعد الاستغناء عن خدمات مدربه ماسيميليانو أليجري إن مدافعه السابق باولو مونتيرو سيتولى مسؤولية تدريب الفريق حتى نهاية الموسم الحالي.

وأقال يوفنتوس مدربه السابق أليجري الجمعة الماضي بسبب تصرفه خلال وبعد المباراة النهائية لكأس إيطاليا والتي طرد خلالها.

وحاليا يعمل مونتيرو (52 عاما) وهو من أوروجواي مدربا لفريق يوفنتوس تحت 19 عاما وسيقود الفريق الأول في مباراتيه المتبقيتين في مواجهة بولونيا الاثنين المقبل في ملعب الأخير وأمام الضيف مونزا في 26 مايو أيار الجاري.

وخلال مسيرته كلاعب في صفوف يوفنتوس ما بين 1996 و2005 توج مونتيرو بلقب الدوري الإيطالي أربع مرات.

وقال يوفنتوس في بيان “باولو هو أسطورة بالنسبة ليوفنتوس… نتمنى لك كل التوفيق يا باولو.”