الأحد 22 ربيع الأول 1447 ﻫ - 14 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مونشنجلادباخ يسجل أسوأ بداية في الدوري منذ 34 عاما بخسارته 4-صفر أمام بريمن

منذ ساعة واحدة
من مباراة مونشنجلادباخ وبروسيا دورتموند

من مباراة مونشنجلادباخ وبروسيا دورتموند

A A A
طباعة المقال

تعرض بروسيا مونشنجلادباخ للخسارة 4-صفر على أرضه أمام فيردر بريمن اليوم الأحد لتصبح هذه المباراة الثالثة على التوالي دون تسجيل أي هدف للفريق في أسوأ بداية له في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم منذ 34 عاما.

ولا بد أن يتساءل بروسيا مونشنجلادباخ، بطل الدوري الألماني خمس مرات والذي جمع نقطة واحدة من ثلاث مباريات حتى الآن، عن سبب فشله في التسجيل في الشوط الأول رغم تسديداته التي فاقت عدد تسديدات منافسه الذي تقدم 2-صفر قبل الاستراحة بهدفين من سامويل مبانجولا وينس ستيدج.

وأضاف فيردر هدفين آخرين بعد الاستراحة عن طريق رومانو شميد وجاستن نيينماه ليضمن فوزه الأول هذا الموسم، بينما يمر مونشنجلادباخ بأسوأ بداية له بدون أن يسجل أي هدف منذ عام 1991 عندما خاض أول خمس مباريات دون أن يسجل أهدافا.

ويحتل بروسيا مونشنجلادباخ، الذي لم يحقق أي فوز في آخر عشر مباريات بالدوري، في سجل يعود إلى الموسم الماضي، المركز السادس عشر بينما تقدم فيردر إلى المركز التاسع برصيد أربع نقاط.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

سيباستيان أوجيه
أوجيه يفوز برالي تشيلي وينتزع صدارة بطولة العالم
لاعبو فريق باريس سان جيرمان
باركولا يقود سان جيرمان للفوز على لانس ومواصلة الانطلاقة المثالية
مانشستر سيتي- رويترز
ثنائية هالاند تقود سيتي لسحق يونايتد في قمة مانشستر

الأكثر قراءة

النائب جميل السيد
تصريحات خطيرة لجميل السيد عن حزب الله.. فساد ورشاوى للتأثير على القضاء!
غارات إسرائيلية سابقة على جنوب لبنان. الأناضول
خريفٌ ساخن.. ولبنان لن يكون بمأمن!
الرئيس جوزاف عون
لبنان يُقنع الدول العربية والغربية... وكلمته مسموعة!