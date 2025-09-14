مونشنجلادباخ يسجل أسوأ بداية في الدوري منذ 34 عاما بخسارته 4-صفر أمام بريمن

تعرض بروسيا مونشنجلادباخ للخسارة 4-صفر على أرضه أمام فيردر بريمن اليوم الأحد لتصبح هذه المباراة الثالثة على التوالي دون تسجيل أي هدف للفريق في أسوأ بداية له في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم منذ 34 عاما.

ولا بد أن يتساءل بروسيا مونشنجلادباخ، بطل الدوري الألماني خمس مرات والذي جمع نقطة واحدة من ثلاث مباريات حتى الآن، عن سبب فشله في التسجيل في الشوط الأول رغم تسديداته التي فاقت عدد تسديدات منافسه الذي تقدم 2-صفر قبل الاستراحة بهدفين من سامويل مبانجولا وينس ستيدج.

وأضاف فيردر هدفين آخرين بعد الاستراحة عن طريق رومانو شميد وجاستن نيينماه ليضمن فوزه الأول هذا الموسم، بينما يمر مونشنجلادباخ بأسوأ بداية له بدون أن يسجل أي هدف منذ عام 1991 عندما خاض أول خمس مباريات دون أن يسجل أهدافا.

ويحتل بروسيا مونشنجلادباخ، الذي لم يحقق أي فوز في آخر عشر مباريات بالدوري، في سجل يعود إلى الموسم الماضي، المركز السادس عشر بينما تقدم فيردر إلى المركز التاسع برصيد أربع نقاط.