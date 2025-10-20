ميالبي يحرز الدوري السويدي في إنجاز مذهل بإمكانات محدودة

سجل فريق ميالبي الصغير المنتمي لقرية صيد في جنوب السويد، هدفين في الشوط الأول ليحقق فوزا مثيرا 2-صفر على جوتنبرج اليوم الاثنين ويحرز لقبه الأول في الدوري السويدي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز ياكوب بارستروم هدفا من تسديدة مقصية من مدى قريب في الدقيقة 21، ثم أضاف توم بيترسون الهدف الثاني بعدها بسبع دقائق، ليحقق الفريق تفوقا لا يمكن تعويضه أمام هاماربي صاحب المركز الثاني، إذ تقدم بفارق 11 نقطة قبل ثلاث جولات على النهاية.

وقال بارستروم “إنه شيء لم أتوقع في حياتي أن يحدث. أنا ممتن للغاية لهذه المجموعة – لقد أظهرنا أن العمل الجماعي يمكن أن يقود لنقطة بعيدة بشكل لا يُصدق، لدينا الكثير من اللاعبين الذين يقدمون كل شيء من أجل ميالبي، إنه أمر رائع”.

ويقل عدد سكان بلدة ميالبي في شبه جزيرة ليسترلانديت عن 1400 نسمة، لكن الفريق حظي بدعم من جميع أنحاء مقاطعة سولفسبوري، وسافر أكثر من 1500 مشجع لدعم الفريق في مباراة اليوم التي حسمت اللقب.

وبميزانية تبدو ضئيلة مقارنة بميزانيات فرق أمثال هاماربي ومالمو، ساعد الجمع بين الاستكشاف الرائع والنهج القائم على العلم فريق ميالبي في تحقيق هذا الإنجاز المذهل.

ومع ارتداء زملائه للقبعات الذهبية وترديد الأغاني، قلل بارستروم، الذي يقضي فترته الثالثة في الفريق، من أهمية الهدف الذي سجله في الشوط الأول خلال احتفاله أمام جماهير الفريق.

وقال مازحا “كانت ركلة نصف مقصية”.

وأضاف الهداف البالغ من العمر 30 عاما “أنا هنا منذ ثماني سنوات (إجمالا) وأفضل أصدقائي يلعبون هنا وكل شيء رائع، لذلك أنا ممتن”.