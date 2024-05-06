ميتشل يقود كليفلاند للفوز والتأهل إلى دوري السلة الأمريكي للمحترفين

بفضل 39 نقطة من لاعبه دونوفان ميتشل فاز كليفلاند كافاليرز على ضيفه أورلاندو ماجيك 106-94 في المباراة السابعة والأخيرة بين الفريقين في المرحلة الأولى من الأدوار الإقصائية بالقسم الشرقي بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين الليلة الماضية.

وبهذا الانتصار فاز كليفلاند 4-3 في النتيجة الإجمالية لهذه المرحلة التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات وتأهل للدور قبل النهائي في القسم الشرقي للبطولة.

وسجل ميتشل 17 نقطة في الربع الثالث كما سيطر على تسع كرات مرتدة وقدم خمس تمريرات حاسمة لزملائه.

وكان ميتشل سجل 50 نقطة في المباراة السادسة الجمعة الماضي والتي انتهت بهزيمة فريقه 103-96 في أورلاندو.

وأحرز البديل كريس لوفيرت 15 نقطة وأضاف زميله ماكس ستروس 13 نقطة لكليفلاند المصنف الرابع الذي نجح في تحقيق الفوز بعد تعويض تأخره بفارق وصل إلى 18 نقطة.

وفي الدور قبل النهائي سيلتقي كافاليرز مع المصنف الأول بوسطن سيلتيكس. وستقام المباراة الأولى بين الفريقين غدا الثلاثاء في بوسطن.

وفي الدور التمهيدي للبطولة هذا الموسم فاز بوسطن مرتين في ثلاث مواجهات جمعت بين الفريقين.

وقال ميتشل بعد المباراة “يمكن أن نقدم أداء أفضل…

“حققنا فوزا كبيرا وكانت المواجهة كبيرة وخضعنا لاختبار كبير ذهنيا وبدنيا. لكننا نستطيع ولابد لنا أن نقدم أداء أفضل من أجل الفوز على بوسطن.

“لا نقلل من احترامنا لأورلاندو لأنه فريق استثنائي به لاعبون كبار.

“أشعر أننا كمجموعة قطعنا خطوة كبيرة لكن لا يوجد أمامنا وقت للاحتفال.”

وبسبب الإصابة خاض كليفلاند المباراة الثالثة على التوالي بدون نجمه جاريت ألين الذي شارك في مباراة كل النجوم.

وسجل باولو بانشيرو لاعب أورلاندو 38 نقطة لفريقه وسيطر على 16 كرة مرتدة خلال أول مشاركة له في المباراة السابعة والأخيرة في إحدى المراحل الإقصائية طوال مسيرته.