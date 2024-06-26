ميدفيديف المتخصص في الملاعب الصلبة يسعى لتحقيق إنجاز على العشب في ويمبلدون

قال الأسطورة باتريك مكنرو: “إن دانييل ميدفيديف يتطلع للوصول إلى أبعد مدى في ويمبلدون للتنس لكن من غير المرجح أن يضع اللاعب الروسي يديه على الكأس لأن طريقة لعبه على الملاعب العشبية تفتقر إلى التنوع اللازم لتهديد أبرز اللاعبين على هذه النوعية من الأرضيات”.

ووصل المصنف الأول على العالم سابقاً والذي يصف نفسه بأنه “متخصص في الملاعب الصلبة” إلى الدور قبل النهائي للبطولة العام الماضي ليحقق أفضل نتيجة له ​​في نادي عموم إنجلترا.

وقال مكنرو، اللاعب السابق والمحلل في شبكة (ئي.إس.بي.إن) حاليا: “أتوقع أن يصل لدور الثمانية أو قبل النهائي”.

“إنه لاعب جيد على الملاعب العشبية لكنه ليس لاعبا بارزا على هذه النوعية من الأرضيات”.

“هناك عدد قليل جدا من اللاعبين الرائعين على الملاعب العشبية”.

وقال مكنرو: “إن هؤلاء اللاعبين المختارين هم أيضا الثلاثة الأوائل عالميا (المصنف الأول يانيك سينر والبطل سبع مرات نوفاك ديوكوفيتش وألكاراز حامل اللقب)”.

وأضاف أن “ما يمتلكونه هو ما يفتقر إليه أمثال ميدفيديف وستيفانوس تيتيباس وألكسندر زفيريف وتايلور فريتز وهو تنوع الضربات والسرعة التي تسبب حالة من عدم التوازن للمنافسين”.

وقال مكنرو: “أعتقد أن ميدفيديف لا يملك التنوع الكافي في أسلوب لعبه.

“لقد أضاف (سينر) المزيد من التنوع والقدرة على تسديد الكرات الماكرة والتقدم على الشبكة واللعب ببراعة أكبر”.

وكانت بداية ميدفيديف، المصنف الخامس عالميا، قوية هذا العام إذ بلغ نهائي أستراليا المفتوحة وإنديان ويلز إضافة إلى الدور قبل النهائي في ميامي وكلها بطولات على الملاعب الصلبة.

لكنه تراجع مؤخراً وسقط في الدور الرابع لبطولة فرنسا المفتوحة وخسر على الملاعب العشبية في هاله المفتوحة في دور الستة عشر.

وقال مكنرو: “الملاعب الصلبة لا تزال أفضل أرضية له. أعتبره لاعبا يمكنه الفوز ببطولة أمريكا المفتوحة أو أستراليا”.

وقال عن هزيمة ميدفيديف 6-3 و6-3 و6-3 أمام ألكاراز: “سيكون قويا لكن إذا كنتم تتذكرون العام الماضي، فقد تحطم تماما في مباراة الدور قبل النهائي.

“أفكر فيه أمام هذين اللاعبين أو إذا كان نوفاك يتمتع بصحة جيدة فهذه مباراة لا يمكنه الفوز بها على العشب إذا كان المنافسون في أفضل حالاتهم”.

واتفقت بطلة ويمبلدون ثلاث مرات ومحللة شبكة (ئي.إس.بي.إن) كريس إيفرت مع هذا الكلام.

وقالت: “أعتقد أنه سيصل لدور الثمانية.

“كل هذا يعتمد على القرعة، لكنني لن أضعه بين الأربعة أو الخمسة الأوائل في الوقت الحالي”.