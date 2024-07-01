ميدفيديف لمصنف الخامس يتأهل للدور الثاني في ويمبلدون

بلغ دانييل ميدفيديف المصنف الخامس الدور الثاني في بطولة ويمبلدون للتنس الاثنين بفوزه 6-3 و6-4 و6-2 على الأمريكي ألكسندر كوفاسيفيتش على ملعبه المفضل رقم واحد.

واحتاج اللاعب الروسي (28 عاما)، الذي خسر في قبل النهائي العام الماضي أمام كارلوس ألكاراز الذي توج باللقب فيما بعد، إلى ساعة و46 دقيقة ليتخلص من منافسه المولود في نيويورك والمصنف 88 عالميا، الذي لم يتمكن من التعامل مع إرسالاته القوية وضرباته الأمامية القوية.

وسدد ميدفيديف، الساعي للفوز بلقبه الثاني في البطولات الأربع الكبرى بعد فوزه ببطولة أمريكا المفتوحة 2021، 16 إرسالا ساحقا في طريقه للفوز على كوفاسيفيتش البالغ عمره 25 عاما.

وفاز بالمجموعة الأولى بعد كسر الإرسال الأول لكوفاسيفيتش وحسم الثانية بإرسالين ساحقين بعد كسر الإرسال في الشوط السابع ثم حسم المجموعة الثالثة سريعا في النقطة الثالثة للفوز بالمباراة بإرسال ساحق آخر.