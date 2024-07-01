الأثنين 25 ذو الحجة 1445 ﻫ - 1 يوليو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ميدفيديف لمصنف الخامس يتأهل للدور الثاني في ويمبلدون

منذ 21 دقيقة
دانييل ميدفيديف

دانييل ميدفيديف

A A A
طباعة المقال

بلغ دانييل ميدفيديف المصنف الخامس الدور الثاني في بطولة ويمبلدون للتنس الاثنين بفوزه 6-3 و6-4 و6-2 على الأمريكي ألكسندر كوفاسيفيتش على ملعبه المفضل رقم واحد.

واحتاج اللاعب الروسي (28 عاما)، الذي خسر في قبل النهائي العام الماضي أمام كارلوس ألكاراز الذي توج باللقب فيما بعد، إلى ساعة و46 دقيقة ليتخلص من منافسه المولود في نيويورك والمصنف 88 عالميا، الذي لم يتمكن من التعامل مع إرسالاته القوية وضرباته الأمامية القوية.

وسدد ميدفيديف، الساعي للفوز بلقبه الثاني في البطولات الأربع الكبرى بعد فوزه ببطولة أمريكا المفتوحة 2021، 16 إرسالا ساحقا في طريقه للفوز على كوفاسيفيتش البالغ عمره 25 عاما.

وفاز بالمجموعة الأولى بعد كسر الإرسال الأول لكوفاسيفيتش وحسم الثانية بإرسالين ساحقين بعد كسر الإرسال في الشوط السابع ثم حسم المجموعة الثالثة سريعا في النقطة الثالثة للفوز بالمباراة بإرسال ساحق آخر.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

بحار كندي لبناني الأصل يتصدر السباق الدولي لقيادة المراكب الشراعية
أرينا سبالينكا
بسبب إصابة في الكتف.. انسحاب سبالينكا من بطولة ويمبلدون
كأس بطولة أوروبا 2024 لكرة القدم
إليكم مواعيد مباريات اليوم في ثمن نهائي "يورو 2024"

الأكثر قراءة

مطار بيروت- ارشيف
تحذيرات للرعايا وضغوط... ما الحقيقة؟
إصابات في الجيش الإسرائيلي
18 إصابة بصفوف الجيش الإسرائيلي بقصف مسيرة على الجولان
ألم الظهر- تعبيرية
خطة سحرية لتخفيف آلام أسفل الظهر