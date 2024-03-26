ميدفيديف يتأهل إلى دور الثمانية في بطولة ميامي للتنس

قطع دانييل ميدفيديف خطوة أخرى نحو الاحتفاظ بلقب للمرة الأولى في مسيرته بعد فوز اللاعب الروسي المصنف الثالث على الألماني دومينيك كوبفر 7-6 و6-صفر الثلاثاء ليبلغ دور الثمانية في بطولة ميامي المفتوحة للتنس.

وتعافى ميدفيديف من بدايته المهتزة واستغل أربع فرص لكسر الإرسال بينما خسر إرساله مرة واحدة فقط ليضمن مكانا في دور الثمانية في ميامي إذ لم يخسر أي مجموعة حتى الآن.

بادر كوبفر بالهجوم ليتقدم 4-3 في المجموعة الأولى لكن ميدفيديف أجبره على خوض شوط فاصل خسر فيه النقاط الأربع الأولى قبل أن يجد طريقه.

ومع فقدان كوبفر المحبط السيطرة فجأة على ضرباته الأمامية، تقدم ميدفيديف بشكل أكثر سلاسة خلال المجموعة الثانية وكسر إرسال منافسه مرتين ليتقدم 4-صفر قبل أن يحسم المباراة لصالحه بكسر إرسال منافسه دون رد.

وقال ميدفيديف بعد تحقيق فوزه 350 في مسيرته “في بعض الأحيان يحدث ذلك عندما تخسر المجموعة الأولى بالطريقة التي خسرها كوبفر فهذا يقلل من طاقة وحماس المنافس. أردت استغلال هذه الأشياء لصالحي في بداية المجموعة الثانية وهذا ما حدث بالضبط”.

وسيواجه اللاعب الروسي منافسه النرويجي كاسبر رود المصنف السابع أو التشيلي نيكولاس خاري المصنف 22 في دور الثمانية.

وفي مباريات أخرى، تغلب التشيكي توماس ماتشاك غير المصنف على الإيطالي ماتيو أرنالدي 6-3 و6-3 ليبلغ دور الثمانية في بطولة أساتذة للمرة الأولى.

وسيحاول كارلوس ألكاراز المصنف الأول، والذي تغلب على ميدفيديف في نهائي إنديان ويلز قبل تسعة أيام، ضمان التأهل إلى دور الثمانية في وقت لاحق اليوم الثلاثاء عندما يلتقي مع الإيطالي لورينتسو موسيتي المصنف 23.