"ميدفيديف" يحقق الانتصار في روما ويكتسب الثقة قبل موسم الملاعب الرملية

في بداية موسمه على الملاعب الرملية، حقق دانييل ميدفيديف انتصارًا قويًا على جايل مونفيس في بطولة مونت كارلو للتنس للأساتذة، بنتيجة 6-2 و6-4 أمس الأربعاء 10 نيسان/أبريل 2024.

وأشار اللاعب الروسي إلى أن الفوز الذي حققه في روما العام الماضي زاد من ثقته في قدرته على المنافسة والفوز في أي بطولة على هذه الأرضية.

وفاز ميدفيديف المتخصص في الملاعب الصلبة بأول لقب له على الملاعب الرملية بفوزه على هولجر رونه في نهائي روما، رغم أن هذا الفوز أعقبه مباشرة بخروجه من الدور الأول في بطولة فرنسا المفتوحة.

وقدم اللاعب الروسي (28 عاما) أفضل أداء له في البطولة الكبرى على الملاعب الرملية في 2021 عندما بلغ دورر الثمانية.

وقال ميدفيديف إنه وصل إلى نقطة يقبل فيها أن عليه فقط إيجاد طرق مختلفة للفوز على الملاعب الرملية.

وقال للصحفيين “لقد أظهر لي الموسم الماضي أنني أستطيع الفوز بأي بطولة على الملاعب الرملية، لأنه عندما تفوز في روما وتتأهل إلى دور الثمانية في فرنسا وتلعب خمس مجموعات أعتقد أنني قادر على الفوز بأي بطولة.

“لا يوجد فرق بين بطولة فرنسا المفتوحة أو روما. فرنسا المفتوحة إحدى البطولات الأربع الكبرى لذلك فهي مختلفة بعض الشيء ولكن إذا كنت قادرا على الأداء بقوة في هذه البطولات فيمكنك اللعب في أي بطولة على الملاعب الرملية. إنه أمر جيد بالنسبة لثقتي في نفسي”.

وأضاف ميدفيديف “تختلف الملاعب الرملية عن الصلبة، لأنه في الملاعب الصلبة أعلم أنني سأفوز في 90 بالمئة من النقاط… لا أحب الملاعب الرملية بقدر ما أحب الملاعب الصلبة بسبب كل ذلك”.

وسيواجه ميدفيديف في المباراة المقبلة مواطنه كارين ختشانوف في وقت لاحق اليوم الخميس.