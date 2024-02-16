ميدفيديف ينسحب من بطولة قطر المفتوحة للتنس

انسحب لاعب التنس الروسي دانييل ميدفيديف حامل اللقب من بطولة قطر المفتوحة للتنس.

وقال لاعب التنس الروسي دانييل ميدفيديف إنه لن يدافع عن لقبه في بطولة قطر المفتوحة التي تنطلق الأسبوع المقبل لأنه لم يسترد بعد كامل لياقته وعقب انسحابه من بطولة روتردام المستمرة حاليا بسبب الإرهاق وإصابة في القدم.

ولم يشارك ميدفيديف في أي بطولة منذ هزيمته أمام الإيطالي يانيك سينر في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة في يناير كانون الثاني الماضي.

وقال بطل أمريكا المفتوحة 2021 عبر إنستجرام “لسوء الحظ لن أتمكن من الدفاع عن لقبي في الدوحة هذا العام. حتى الآن أنا غير جاهز بنسبة 100 في المئة للمنافسة.”

وأضاف اللاعب الروسي “أعتذر بشدة للبطولة والجمهور ورعاة الحدث الذين عاملوني دوما بصورة جيدة جدا عندما كنت في الدوحة. أحب اللعب في الدوحة وأتطلع للعودة إليها في المستقبل.”

وكان ميدفيديف توج باللقب في العام الماضي بعد الفوز على البريطاني المخضرم آندي موراي في المباراة النهائية للبطولة وهي من فئة 250 نقطة.

وانسحب الإسباني رافائيل نادال الذي حصد 22 لقبا كبيرا أيضا من قطر المفتوحة التي‭ ‬ستقام ما بين 19 و24 من فبراير شباط الجاري بسبب الإصابة.

‭ ‬