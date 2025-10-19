الأحد 27 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 19 أكتوبر 2025 |
ميدفيديف ينهي انتظاراً دام 882 يوماً ويتوج ببطولة ألما اتا للتنس

أنهى المصنف الأول عالميا سابقا دانييل ميدفيديف انتظارا دام 882 يوما لتحقيق لقبه 21 في بطولات اتحاد لاعبي التنس المحترفين، بعد فوزه 7-5 و4-6 و6-3 على كورنتين موتيه في نهائي بطولة ألما اتا المفتوحة اليوم الأحد.

ويعود التتويج الأخير للروسي ميدفيديف (29 عاما)، لمايو أيار 2023 عندما فاز بلقب إيطاليا المفتوحة. وخسر منذ ذلك الحين ست مباريات نهائية، بما في ذلك نهائي بطولة أمريكا المفتوحة وأستراليا المفتوحة.

وقال ميدفيديف، بطل أمريكا المفتوحة السابق “تستمر قصتي الطريفة بتحقيق 21 لقبا في 21 مدينة مختلفة”.

وعانى ميدفيديف، المصنف 14 عالميا، من الأخطاء السهلة أمام الفرنسي موتيه، الذي كان يسعى لتحقيق لقبه الأول في بطولات اتحاد لاعبي التنس المحترفين.

وارتكب الروسي 13 خطأ سهلا في أول مجموعتين، مقابل أربعة فقط لموتيه. لكن ميدفيديف أطلق ثلاثة إرسالات ساحقة في المجموعة الحاسمة وتمكن من الحفاظ على هدوئه ليفوز بالمباراة.

وأضاف ميدفيديف “لم أكن سعيدا جدا بأدائي في بعض لحظات المباراة، لكن الفوز شعور رائع. لعبت بشكل جيد في النقاط الحاسمة”.

