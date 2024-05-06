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ميرلييه يفوز بالمرحلة الثالثة لسباق إيطاليا للدراجات وبوجاتشر يحتفظ بالصدارة

منذ 4 دقائق
سباق دراجات نارية

سباق دراجات نارية

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فاز البلجيكي تيم ميرلييه بالمرحلة الثالثة لسباق إيطاليا للدراجات اليوم الاثنين بعد تهديد قوي من تادي بوجاتشر متصدر الترتيب العام لكن المتسابق السلوفيني احتفظ بالقميص الوردي.

وكان من المتوقع أن تبلغ المرحلة الثالثة التي امتدت بطول 166 كيلومترا من نوفارا إلى فوسانو ذروتها بصراع بين متسابقي السرعة لكن بوجاتشر كان له رأي آخر إذ انطلق بسرعة قبل كيلومترين من النهاية تلاه جيرانت توماس قبل أن يلحق بهما باقي المتسابقين عند خط النهاية.

وفاز ميرلييه متسابق فريق سودال كويك-ستيب بالمرحلة متقدما على جوناثان ميلان متسابق ليدل تريك بينما احتل الإريتري بينيام جيرماي المركز الثالث مع فريق إنترمارش-وانتي.

ويبقى بوجاتشر، الذي فاز بالمرحلة الثانية أمس الأحد لينتزع صدارة الترتيب العام، متقدما على توماس متسابق إنيوس جريناديرز ودانييل مارتينيز متسابق فريق بورا-هانزجروهي.

    المصدر :
  • رويترز

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