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ميسي: إنتر ميامي سيكون فريقي الأخير قبل اعتزالي

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 12 - يونيو - 2024 10:20 مساءً
ليونيل ميسي

ليونيل ميسي

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قال ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إن إنتر ميامي المنافس في دوري المحترفين الأمريكي سيكون آخر فريق يلعب لصالحه، وأضاف المهاجم أنه يشعر “ببعض الذعر” من فكرة اقتراب اليوم الذي يقرر الاعتزال فيه.

ويملك ميسي، الفائز بكأس العالم 2022، عقدا مع إنتر ميامي يمتد حتى 2025 بعد انضمامه إلى الفريق في الصيف الماضي بعد فترة قضاها مع باريس سان جيرمان بطل فرنسا.

وأبلغ ميسي شبكة (ئي.إس.بي.إن) الرياضية “إنتر ميامي سيكون فريقي الأخير. أحب لعب كرة القدم. أستمتع بكل شيء أكثر لأنني أدرك أنه لا يتبقى لي سوى القليل (من الوقت).

“لست مستعدا للرحيل عن كرة القدم. قمت بذلك طوال حياتي، أحب كرة القدم وأستمتع بالتدريب كل يوم والمباريات.. نعم أشعر دائما ببعض الخوف من انتهاء كل ذلك”.

ويستعد ميسي، الفائز بالكرة الذهبية ثماني مرات، مع منتخب بلاده للدفاع عن لقب كوبا أمريكا في البطولة التي تنطلق يوم 20 يونيو حزيران في الولايات المتحدة.

وتلعب الأرجنتين المباراة الافتتاحية أمام كندا، قبل أن تواجه غريمتها تشيلي في المجموعة الأولى يوم 25 يونيو، ثم تلعب أمام بيرو بعدها بأربعة أيام.

    المصدر :
  • رويترز

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