الأثنين 25 ذو الحجة 1445 ﻫ - 1 يوليو 2024 |
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ميسي على رأس قائمة مباراة كل نجوم الدوري الأمريكي

منذ ساعة واحدة
ليونيل ميسي

ليونيل ميسي

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تصدر ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي قائمة تضم 30 لاعباً تم اختيارهم اليوم الاثنين، لخوض مباراة كل نجوم الدوري الأمريكي لكرة القدم للمحترفين، والمقررة في 24 يوليو/ تموز الجاري في مدينة كولومبوس بولاية أوهايو، أمام أفضل مواهب الدوري المكسيكي.

ويعد هذا هو الظهور الأول ضمن قائمة مباراة كل النجوم بالنسبة لميسي الذي يخوض أول موسم كامل له مع إنتر ميامي الذي انضم إليه في يوليو/ تموز 2023.

وإلى جانب ميسي (37 عاما) الذي يشارك حاليا مع الأرجنتين في كأس كوبا أمريكا، تضم القائمة زملائه في فريق ميامي، لويس سواريز وسيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا.

وبشكل عام، تضم القائمة لاعبين من 18 ناديا في الدوري الأمريكي، ويأتي فريق كولومبوس كرو في المقدمة (خمسة لاعبين) ويليه إنتر ميامي (أربعة لاعبين).

وحقق ميسي بداية هائلة في مشواره بالدوري الأمريكي في الموسم الماضي واستمر نجاحه هذا الموسم، إذ سجل 12 هدفا و13 تمريرة حاسمة في أول 12 مباراة له في 2024، ليصبح أسرع لاعب يساهم في 25 هدفا خلال موسم.

    المصدر :
  • رويترز

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