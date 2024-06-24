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ميسي: كرة القدم تغيرت عما كانت عليه في السابق

منذ 39 دقيقة
آخر تحديث: 24 - يونيو - 2024 1:21 مساءً
ليونيل ميسي

ليونيل ميسي

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يعتقد النجم الأرجنتيني ولاعب فريق إنتر ميامي الأمريكي ليونيل ميسي، أن كرة القدم تغيرت في الوقت الحالي عما كانت عليه سابقاً.

وقال ميسي:” لقد تطورت وتغيرت كرة القدم كثيرًا الآن، الفرق تلعب بـ4 لاعبين في الدفاع و4 لاعبين في الوسط، أو بـ5 مدافعين مع اغلاق كامل للمساحات مما يجعل الأمر معقد للغاية”.

وأضاف:”في السابق كان هناك مساحات أكبر بكثير ومجال أكبر للإبداع، اليوم كرة القدم أصبحت بدنيًا وتكتيكيًا أكثر”.

وزاد:” عهد بيب جوارديولا تسبب في تغيير بعض المفاهيم، حيث أن الجميع يريد أن يلعب بنفس الطريقة الآن “.

وأكمل:”المدربين يطلبون من الأطفال في عمر 6-7 سنوات أن يلعبوا بلمستين بسرعة وهذا خطأ! لا ينبغي أن نسلب عفوية الأطفال”.

وأتم:”قبل جوارديولا لم أهتم كثيرًا حول التكتيكات، لكن معه تعلمت الكثير، كان بيب هو الذي علمني الكثير عن التكتيكات والمساحات والاستحواذ والتحكم في المباراة”.

    المصدر :
  • وكالات

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