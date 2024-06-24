ميسي: كرة القدم تغيرت عما كانت عليه في السابق

يعتقد النجم الأرجنتيني ولاعب فريق إنتر ميامي الأمريكي ليونيل ميسي، أن كرة القدم تغيرت في الوقت الحالي عما كانت عليه سابقاً.

وقال ميسي:” لقد تطورت وتغيرت كرة القدم كثيرًا الآن، الفرق تلعب بـ4 لاعبين في الدفاع و4 لاعبين في الوسط، أو بـ5 مدافعين مع اغلاق كامل للمساحات مما يجعل الأمر معقد للغاية”.

وأضاف:”في السابق كان هناك مساحات أكبر بكثير ومجال أكبر للإبداع، اليوم كرة القدم أصبحت بدنيًا وتكتيكيًا أكثر”.

وزاد:” عهد بيب جوارديولا تسبب في تغيير بعض المفاهيم، حيث أن الجميع يريد أن يلعب بنفس الطريقة الآن “.

وأكمل:”المدربين يطلبون من الأطفال في عمر 6-7 سنوات أن يلعبوا بلمستين بسرعة وهذا خطأ! لا ينبغي أن نسلب عفوية الأطفال”.

وأتم:”قبل جوارديولا لم أهتم كثيرًا حول التكتيكات، لكن معه تعلمت الكثير، كان بيب هو الذي علمني الكثير عن التكتيكات والمساحات والاستحواذ والتحكم في المباراة”.