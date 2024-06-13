ميسي: لن أشارك مع الأرجنتين في أولمبياد باريس

قال نجم كرة القدم الأرجنتيني الشهير ليونيل ميسي إنه لن يشارك مع منتخب بلاده في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقبلة في باريس لأن عمره لم يعد يسمح له باللعب في كل بطولة.

وحاليا يستعد ميسي (36 عاما) لاعب فريق إنتر ميامي الأمريكي للمشاركة مع المنتخب الأرجنتيني حامل اللقب في كأس كوبا أمريكا التي تقام في الولايات المتحدة ما بين 20 يونيو\حزيران و14 يوليو\تموز.

وفي فبراير شباط الماضي قال خافيير ماسكيرانو مدرب منتخب الأرجنتين الأولمبي (تحت 23 عاما) إن ميسي الذي توج بالذهبية الأولمبية مع الفريق في دورة بكين الأولمبية 2008 تلقى دعوة للانضمام للمنتخب في باريس.

وقال ميسي في تصريحات لشبكة إي.إس.بي.إن “تحدثت إلى ماسكيرانو وبالفعل تفهنا نحن الاثنين الموقف.”

وأضاف ميسي “من الصعب (التفكير في الألعاب الأولمبية في الوقت الحالي) لأننا نستعد لكوبا أمريكا وهذا سيعني عدم التواجد مع النادي لشهرين أو ثلاثة أشهر على التوالي والأهم من كل شيء هو أنني في سن لا تسمح لي بالتواجد في كل بطولة.”

وأردف قوله “لابد أن أختار بعناية واللعب في بطولتين متتاليتين سيكون زائدا عن الحد. حالفني الحظ باللعب في الدورة الأولمبية والفوز بالميدالية الذهبية مع ماسكيرانو.

“لقد كانت تجربة رائعة على المستوى الكروي. الألعاب الأولمبية وتحت 20 عاما. ذكريات لا تنسى.”

وتقام منافسات كرة القدم للرجال في أولمبياد باريس خلال يوليو تموز وأغسطس آب ويسمح خلالها لكل فريق بالاستعانة بثلاثة لاعبين فوق السن.