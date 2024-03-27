ميسي يؤكد بأن العمر لن يجبره على الإعتزال!

قال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إن العمر لن يعتبر عاملاً حاسماً لتحديد موعد اعتزاله، مشيراً إلى أنه “ليس لديه فكرة واضحة عما سيفعله حين يبتعد عن كرة القدم”.

وسيبلغ ميسي، الذي لعب لمدة 17 عاماً في برشلونة قبل التوقيع مع باريس سان جيرمان عام 2021 وإنتر ميامي العام الماضي، 37 عاماً في غضون ثلاثة أشهر لكنه متأكد أن عمره لن يحدد متى يحين وقت اعتزاله.

وقال ميسي في مقابلة مع برنامج “بيج تايم الإذاعي”، بثت اليوم الأربعاء: “أعلم أنه في اللحظة التي أشعر فيها بأنني لم أعد أقدم أي أداء ولم أعد أستمتع بذلك أو أساعد زملائي فسوف أعتزل”.

وأضاف: “أنا أقيم نفسي بشدة. أعرف متى أؤدي بشكل جيد ومتى لا أكون كذلك ومتى ألعب بشكل جيد ومتى ألعب بشكل سيء”.

وتابع: “عندما أشعر أن الوقت قد حان لاتخاذ هذه الخطوة سأفعل ذلك دون التفكير في العمر”.