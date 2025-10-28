ميسي يضع نصب عينيه كأس العالم 2026 رغم تحديات العمر واللياقة

كشف أسطورة كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن رغبته في المشاركة في كأس العالم 2026 في أمريكا الشمالية، رغم أن تقدمه في السن وحالته البدنية سيحددان دوره المحتمل مع منتخب الأرجنتين في الدفاع عن لقبه.

ومدد ميسي عقده مع نادي إنتر ميامي الأمريكي حتى 2028، في مؤشر واضح إلى أنه لا يعتزم الاعتزال قريباً، رغم اقتراب بلوغه 39 عاماً في يونيو المقبل.

وفي مقابلة مع شبكة “إن.بي.سي”، صرح ميسي بأنه سيقيّم قدراته البدنية أثناء فترة الإعداد مع إنتر ميامي قبل اتخاذ القرار النهائي بالمشاركة في البطولة، قائلاً: “أرغب بأن أكون حاضراً وبصحة جيدة، وأن أقدم دوراً فعالاً مع فريقي. سأقيم جاهزيتي يومياً قبل أن أقرر مدى قدرتي على العطاء بنسبة مئة بالمئة”.

وأضاف قائد الأرجنتين: “القدرة على الدفاع عن لقب كأس العالم على أرض الملعب تجربة مذهلة، فاللعب مع المنتخب الوطني يمثل حلماً دائماً بالنسبة لي”.

وميسي، الذي بدأ مسيرته الاحترافية مع برشلونة عام 2004 بعمر 17 عاماً، ثم انتقل إلى باريس سان جيرمان قبل أن ينضم إلى إنتر ميامي في 2023، يواصل إبراز تأثيره في كرة القدم، ويثير اهتماماً متجدداً بالدوري الأمريكي قبيل استضافة كأس العالم القادم.