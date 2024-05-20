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ميسي يقود تشكيلة الأرجنتين في مباراتين وديتين قبل كأس كوبا أمريكا

منذ 5 دقائق
ليونيل ميسي.

ليونيل ميسي.

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‭ ‬أعلنت الأرجنتين، اليوم الاثنين، تشكيلة مؤلفة من 29 لاعباً بقيادة ليونيل ميسي لخوض آخر مباراتين وديتين قبل انطلاق كأس كوبا أمريكا لكرة القدم لكن باولو ديبالا المصاب كان أبرز الغائبين.

وستواجه الأرجنتين منتخب الإكوادور في التاسع من يونيو حزيران في شيكاجو وبعد خمسة أيام أخرى ستلعب مع جواتيمالا في واشنطن.

وسيتعين على المدرب ليونيل سكالوني استبعاد ثلاثة لاعبين من القائمة للوفاء بالحد الأقصى المسموح به من قبل اتحاد أمريكا الجنوبية (الكونميبول) وهو 26 لاعبا في كأس كوبا أمريكا التي تبدأ في 20 يونيو حزيران.

وإضافة إلى ميسي وأنخيل دي ماريا ونيكولاس أوتامندي وغيرهم من اللاعبين الذين فازوا بكأس العالم 2022 في قطر، ضم سكالوني الرباعي الشاب ليوناردو باليردي وفالنتين باركو وأليخاندرو جارناتشو وفالنتين كاربوني.

وسيكون ديبالا مهاجم روما أبرز الغائبين بعد عدة إصابات أبعدته عن المباريات الدولية السابقة.

وتستهل الأرجنتين مشوارها في كأس كوبا أمريكا بمواجهة كندا في 20 يونيو حزيران ثم تواجه تشيلي بعدها بخمسة أيام ثم بيرو في 29 يونيو.

وتستمر البطولة في الولايات المتحدة حتى 14 يوليو تموز.

    المصدر :
  • رويترز

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