ميسي يقود تشكيلة جديدة للأرجنتين لمواجهتي فنزويلا والإكوادور بتصفيات كأس العالم

منذ 8 دقائق
ليونيل ميسي

كشف المنتخب الأرجنتيني، اليوم الاثنين، عن قائمة مجددة تضم 31 لاعبا بقيادة ليونيل ميسي استعدادا لمواجهتي فنزويلا والإكوادور في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 لكرة القدم.

وضمت القائمة إلى جانب القائد ميسي مجموعة من المواهب الأرجنتينية الواعدة بما في ذلك مهاجم مانشستر سيتي كلاوديو إتشفيري ولاعب وسط بورتو آلان فاريلا وفرانكو ماستانتونو الذي تعاقد معه ريال مدريد مؤخرا.

كما استدعى المدرب ليونيل سكالوني المهاجم خوسيه مانويل لوبيز من نادي بالميراس البرازيلي لأول مرة.

وستواجه الأرجنتين منتخب فنزويلا على ملعب مونومنتال في بوينس أيرس في الرابع من سبتمبر أيلول قبل أن تتوجه لمقابلة الإكوادور بعد خمسة أيام أخرى.

وبعد تأهله بالفعل إلى كأس العالم، يتصدر منتخب الأرجنتين التصفيات برصيد 35 نقطة متقدما بفارق عشر نقاط على الإكوادور في المركز الثاني والبرازيل في المركز الثالث.

    المصدر :
  • رويترز

