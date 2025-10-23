ميسي يمدد عقده مع إنتر ميامي حتى عام 2028

قال إنتر ميامي اليوم الخميس إن ليونيل ميسي مدد عقده مع النادي المنافس في الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة القدم حتى عام 2028، إذ تمثل مواصلة أسطورة الأرجنتين لمسيرته دفعة قوية للدوري الأمريكي الشمالي.

وقال اللاعب الفائز بالكرة الذهبية ثماني مرات في وقت سابق إن إنتر ميامي سيكون ناديه الأخير، لكن ميسي (38 عاما) لم يلمح لاحتمالية اعتزاله، قائلا إن العمر لن يكون عاملا مؤثرا.

وقال ديفيد بيكام الشريك في ملكية إنتر ميامي في بيان “تتمثل رؤيتنا في جلب أفضل اللاعبين إلى إنتر ميامي وإلى هذه المدينة، وهذا ما فعلناه بالضبط”.

وأضاف “إنه لا يزال ملتزما كما كان دائما، ولا يزال يريد الفوز”.

ويتصدر اللاعب الفائز بكأس العالم 2022 ترتيب هدافي الدوري الأمريكي هذا الموسم برصيد 29 هدفا، واحتل إنتر ميامي المركز الثالث في ترتيب المنطقة الشرقية.

وسيلعب إنتر ميامي ضد ناشفيل إس.سي في الدور الأول من الأدوار الاقصائية لكأس الدوري الأمريكي، والتي تنطلق غدا الجمعة.

واختير ميسي اليوم ضمن قائمة مختصرة تضم خمسة لاعبين مرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في الدوري.

وأثار ميسي اهتماما جديدا بالدوري عندما وقع عقده الأول مع إنتر ميامي في عام 2023، في لحظة مهمة للرياضة في أمريكا الشمالية، إذ من المقرر أن تستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك كأس العالم العام المقبل.

وحسب مجلة فوربس فإن قيمة إنتر ميامي تضاعفت منذ عام 2022 إلى 1.2 مليار دولار، وقالت في وقت سابق من هذا العام إنه ثاني أغلى فريق في الدوري الأمريكي.

وقال دون جاربر مفوض رابطة الدوري الأمريكي للمحترفين في بيان “عندما اختار ليونيل ميسي الدوري الأمريكي، كان ذلك بمثابة نقطة تحول، ليس فقط لإنتر ميامي، ولكن لرياضتنا بأكملها في أمريكا الشمالية”.

وأضاف “شهدنا منذ ذلك الحين شيئا تاريخيا بحق، أعظم لاعب في التاريخ يجذب أنظار العالم إلى دورينا”.