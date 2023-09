فيديو.. طفل تغمره السعادة بعد مصافحة ميسي

ظهر الأطفال في النفق المؤدي لملعب مباراة كرة القدم بين فريقي إنتر ميامي وهيوستن دينامو، الخميس، في سعادة غامرة بعد مصافحة النجم الأرجنيتي ليونيل ميسي، الذي غاب عن اللقاء بداعي الإصابة.

وخسر رفاق ميسي بهدفين لهدف في نهائي كأس أميركا المفتوحة، في مباراة لم يشارك فيها بطل كأس العالم الماضي.

وأظهر مقطع فيديو ميسي وهو يتحرك رفقة زميله جوردي ألبا، الذي لم يشارك أيضًا في اللقاء للإصابة. ومع مروره بعدد من الأطفال ظهرت السعادة الغامرة عليهم وقفز أحدهم فرحًا بطريقة جنونية بعد مصافحة ميسي.

ولم يتمكن ميامي من الفوز باللقب الثاني مع ميسي، بعد فوزه الشهر الماضي بكأس الرابطتين المخصصة للأندية الأميركية والمكسيكية.

Lionel Messi is in the building…dressed in all black. ⚫️

Those kids reaction to the GOAT. 🥺 pic.twitter.com/KuxSP14sGC

— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) September 28, 2023