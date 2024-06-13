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ميلان الإيطالي يعين فونسيكا مدرباً جديداً لفريقه

منذ 47 دقيقة
شعار نادي ميلان

شعار نادي ميلان

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أعلن نادي ميلان المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم الخميس أنه عين البرتغالي باولو فونسيكا مدربا جديدا لفريقه بناء على عقد لمدة ثلاثة أعوام خلفا لسلفة ستيفانو بيولي.

وانفصل بيولي عن النادي الفائز بدوري إيطاليا 19 مرة بعد احتلاله المركز الثاني في الموسم الماضي متخلفا بفارق 19 نقطة عن جاره البطل إنتر ميلان وبعد أداء باهت في دوري أبطال أوروبا وفي مسابقات الكؤوس المحلية.

وآخر مهمة تدريبية لفونسيكا (51 عاما) كانت على رأس الجهاز الفني لنادي ليل الفرنسي كما سبق له تدريب روما الإيطالي ما بين 2019 و2021.

وأضاف ميلان في بيان “يستطيع نادي ميلان التأكيد بأنه عين باولو فونسيكا مدربا جديدا للفريق الأول للرجال.”

    المصدر :
  • رويترز

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