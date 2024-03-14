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ميلان يتأهل لدور الثمانية بالدوري الأوروبي

منذ 32 دقيقة
لاعبو إنتر ميلان

لاعبو إنتر ميلان

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تأهل ميلان إلى دور الثمانية بالدوري الأوروبي لكرة القدم اليوم الخميس بعد فوزه 3-1 خارج ملعبه على عشرة لاعبين من سلافيا براج في إياب دور الستة عشر لينتصر في النتيجة الإجمالية 7-3.

وتبددت آمال صاحب الأرض في تعويض خسارته ذهابا 4-2 في الدقيقة 20 عندما حصل القائد توماس هوليش على بطاقة حمراء إثر تدخله على ديفيد كالابريا لاعب ميلان.

وهز كريستيان بوليسيك وروبن لوفتوس تشيك ورافائيل لياو الشباك في الشوط الأول ليفرض ميلان بطل أوروبا سبع مرات هيمنته على المواجهة.

وقبل ست دقائق على نهاية الوقت الأصلي للمباراة، سجل ماتي يوراشيك هدف سلافيا براج الوحيد.

    المصدر :
  • رويترز

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