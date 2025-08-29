السبت 6 ربيع الأول 1447 ﻫ - 30 أغسطس 2025 |
ميلان يتعافى بثنائية في مرمى ليتشي في الدوري

منذ 3 دقائق
لاعبو ميلان

تعافى ميلان من هزيمته في الجولة الافتتاحية بفوزه 2-صفر على ليتشي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الجمعة بفضل هدفي روبن لوفتوس تشيك وكريستيان بوليسيك.

وخسر ميلان 2-1 على أرضه أمام كريمونيزي الصاعد حديثا مطلع الأسبوع ليصبح المدرب ماسيميليانو أليجري تحت الضغط في عودته إلى النادي الذي سبق له أن فاز معه بلقب الدوري في فترته الأولى.

وألغي الحكم هدفين لفريق أليجري قبل أن يمنح لوفتوس-تشيك هدف التقدم لميلان في الدقيقة 66 بضربة رأس بعد ركلة حرة نفذها لوكا مودريتش.

وسمح خطأ دفاعي ارتكبه ليتشي للبديل بوليسيك بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 86. وكان ليتشي قد تعادل سلبيا في الجولة الأولى أمام جنوة.

    المصدر :
  • رويترز

