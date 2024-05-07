ميلان يتغلب على جروفز ويفوز بالمرحلة الرابعة من سباق إيطاليا للدراجات

جوناثان ميلان، الدراج الإيطالي، يسجل انتصاراً مميزاً في المرحلة الرابعة من سباق إيطاليا للدراجات اليوم، متفوقاً على منافسه جروفز. وفي الوقت نفسه، يحتفظ تادي بوجاتشر بالمركز الأول في الترتيب العام للسباق.

انطلق ميلان متسابق فريق ليدل-تريك للمقدمة ورغم المجهود الكبير الذي بذله الأسترالي كادين جروفز متسابق ألبيسين ديكونينك فإن المتسابق الإيطالي تماسك ليعوض خسارته للمرحلة الثالثة حين تفوق عليه تيم ميرلييه.

وحل الألماني فيل باوهاوس متسابق فريق البحرين فيكتوريوس في المركز الثالث بالمرحلة التي امتدت لمسافة 190 كيلومترا من أكوي تيرمي إلى أندورا.

ولا يزال بوجاتشر يتقدم بفارق 46 ثانية عن جيرانت توماس متسابق إنيوس جريناديرز بينما يتأخر دانييل مارتينيز متسابق فريق بورا-هانزجروهي بفارق ثانية أخرى في المركز الثالث.